Τρόμος για 59χρονο στην Εύβοια: Τον έδεσαν, τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν υπό την απειλή όπλου

Τέσσερις άγνωστοι δράστες έκλεψαν 6.500 ευρώ μεταξύ άλλων

ΕΛΑΣ

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 59χρονος άνδρας την περασμένη νύχτα στην Γουριά Μεσολογγίου, όταν τέσσερις άνδρες «μπούκαραν» στο σπίτι του και τον λήστεψαν.

Σύμφωνα με το agriniopress, οι τέσσερις άγνωστοι εισήλθαν στο σπίτι αφού πρώτα έκοψαν την παροχή ρεύματος. Ακινητοποίησαν και φίμωσαν τον άνδρα με την απειλή όπλου ενώ τον ξυλοκόπησαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι και στο σώμα του.

Έκλεψαν 6.500 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και βιβλιάρια καταθέσεων, κινητό τηλέφωνο και κυνηγετικό όπλο που ο άνδρας κατείχε νόμιμα. Ο άνδρας, που διαμένει μόνος του, κατόρθωσε μετά από ώρα να απελευθερωθεί και να καλέσει την Αστυνομία.

Διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου διαπιστώθηκε ευτυχώς ότι είναι καλά στην υγεία του. Από τις Αρχές σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία σε βάρος των τεσσάρων αγνώστων δραστών.

Πηγή: agriniopress.gr

TAGS: Ληστεία Εύβοια ΕΛΑΣ
