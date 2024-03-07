Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού απο την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκηδόνα. Επίσης κίνηση παρατηρείται στα σημεία:

στην καθοδο της λεωφόρου Κηφισού απο Αττική Οδό προς Περιστέρι

στην Αττική Οδό απο κόμβο Φυλής προς κόμβο Κηφισίας

στα 2 ρευματα της λεωφορου Κηφισίας

και στην παραλιακή προς Πειραιά



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.