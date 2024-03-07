Λογαριασμός
Καθυστερήσεις σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας

Πού παρατηρείται κίνηση αυτήν την ώρα

Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού απο την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκηδόνα. Επίσης κίνηση παρατηρείται στα σημεία: 

  • στην καθοδο της λεωφόρου Κηφισού απο Αττική Οδό προς Περιστέρι
  • στην Αττική Οδό απο κόμβο Φυλής προς κόμβο Κηφισίας
  • στα 2 ρευματα της λεωφορου Κηφισίας 
  • και στην παραλιακή προς Πειραιά 
     
