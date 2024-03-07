Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού απο την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκηδόνα. Επίσης κίνηση παρατηρείται στα σημεία:
- στην καθοδο της λεωφόρου Κηφισού απο Αττική Οδό προς Περιστέρι
- στην Αττική Οδό απο κόμβο Φυλής προς κόμβο Κηφισίας
- στα 2 ρευματα της λεωφορου Κηφισίας
- και στην παραλιακή προς Πειραιά
Πηγή: skai.gr
