Στη σύλληψη ενός 29χρονου στην Κέρκυρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές καθώς όπως διαπιστώθηκε διακινούσε ναρκωτικά και αναβολικά στο νησί.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και αναβολικών σκευασμάτων καθώς κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, 34 γραμμάρια κοκαΐνης,22,8 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 27 φιαλίδια αναβολικών ουσιών και το χρηματικό ποσό των 26.200- ευρώ

Ο 29χρονος εντοπίσθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, σε περιοχή περιφερειακά της πόλης της Κέρκυρας, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

34 γραμμάρια κοκαΐνης,

22,8- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,

27- φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων,

1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των -26.200- ευρώ και

1 κινητό τηλέφωνο.

Προανάκριση για την υπόθεση, πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, στο πλαίσιο της οποίας κατασχέθηκαν επιπλέον, -1- ι.χ.ε. αυτοκίνητο και -1- μοτοσυκλέτα, ως μέσα διευκόλυνσης για τη διακίνηση των παράνομων ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

