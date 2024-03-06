ΑΠΘ: Αλλαγές στο πρόγραμμα σε μαθήματα, εξεταστική και ορκωμοσίες αποφάσισε η Σύγκλητος λόγω έκτακτων συνθηκών

Τροποποιήσεις στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του εαρινού εξαμήνου αποφάσισε η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από τις συνεχιζόμενες φοιτητικές κινητοποιήσεις, που έχουν συμπληρώσει οκτώ εβδομάδες και τις καταλήψεις σε πολλά τμήματα του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, κοινοποιείται η απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με την οποία «κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη και μετά από συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις αποκλίσεις στην έναρξη του εαρινού εξαμήνου 2023-24 στα διάφορα Τμήματα λόγω έκτακτων συνθηκών, αποφάσισε την τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε ό,τι αφορά στην έναρξη και τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, της εαρινής εξεταστικής περιόδου και της περιόδου ορκωμοσιών του χειμερινού εξαμήνου».

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν οι ορκωμοσίες χειμερινού εξαμήνου μετατίθενται στο διάστημα 20/3/2024-19/4/2024, η έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ξεκίνησε στις 26/2/2024 και η λήξη των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ορίζεται στις 7/6/2024. Η εαρινή εξεταστική περίοδος θα ξεκινήσει στις 10/6/2024 και θα λήξει στις 28/6/2024.

Επίσης, την εβδομάδα των Αποκριών από τις 14-19/3/2024 θα γίνουν μαθήματα πλην της αργίας της Καθαράς Δευτέρας 18/3/2024. Διευκρινίζεται ακόμη, ότι λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών που τυχόν επικρατούν σε επιμέρους τμήματα, είναι δυνατόν να υπάρξουν ελαφρές αποκλίσεις από το ανωτέρω πρόγραμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

