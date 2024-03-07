Λογαριασμός
Κινητοποιήσεις φοιτητών σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αποκλεισμούς εισόδων του ΑΠΘ

Από νωρίς το πρωί, μέλη φοιτητικών συλλόγων έχουν προχωρήσει σε ταυτόχρονο αποκλεισμό της κεντρικής εισόδου του ΑΠΘ, του παλιού κτηρίου της Φιλοσοφικής και της Πολυτεχνικής Σχολής  

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εισόδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προχωρούν μέλη φοιτητικών συλλόγων, διαμαρτυρόμενοι για την επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου περί ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων.

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, μέλη φοιτητικών συλλόγων έχουν προχωρήσει σε ταυτόχρονο αποκλεισμό της κεντρικής εισόδου του ΑΠΘ (πάνω από την πύλη εμπορίου της ΔΕΘ), του παλιού κτηρίου της Φιλοσοφικής αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής. Δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε επιπλέον αποκλεισμούς εισόδων.

Πρόκειται γι’ ακόμη μια κίνηση διαμαρτυρίας φοιτητών για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, αύριο, Παρασκευή.

Ο αποκλεισμός των παραπάνω εισόδων θα ισχύσει μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπου θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Καμάρα κατά της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, ενώ μετά το πέρας της διαμαρτυρίας, οι φοιτητές θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των σχολών.

Υπενθυμίζεται ότι πολλές σχολές του ΑΠΘ τελούν υπό κατάληψη τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: thestival.gr

