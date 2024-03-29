Η ώρας της απόφασης του δικαστηρίου για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό, βρίσκεται προ των πυλών, με την ατμόσφαιρα έξω από το δικαστικό μέγαρο να είναι ηλεκτρισμένη και τεταμένη.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια φωνάζοντας συνθήματα για δικαίωση.

Ο πρώτος κατηγορούμενος μαζί με τους άλλους 25 έφτασε πριν λίγα λεπτά εν μέσω αποδοκιμασιών ενώ από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η απόφαση.

Πηγή: skai.gr

