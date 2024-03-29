Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

«Άγιο» είχε η 55χρονη στη Ραφήνα η οποία δέχτηκε άγρια επίθεση από δύο μεγαλόσωμα σκυλιά στο κέντρο της πόλης και είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Τις στιγμές αγωνίας που έζησε το πρωί της Τετάρτης όπου είχε βγάλει βόλτα το κατοικίδιο της και δέχτηκε την επίθεση, περιγράφει στον skai.gr το θύμα:

«Φοβάμαι. Σώθηκα γιατί ήρθαν οι δύο γείτονες και με βοηθήσανε. Στόχο είχαν να αρπάξουν το σκυλάκι μου. Έπεσα κάτω και με δάγκωναν στα χέρια και το αυτί» λέει η 55χρονη η οποία παραμένει σοκαρισμένη από την επίθεση που δέχτηκε.

Ακούστε την μαρτυρία της γυναίκας

Για το περιστατικό ανακοίνωση έβγαλε ο Δήμος Ραφήνας στην οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το πρωί της Τετάρτης, κάτοικος της πόλης μας που είχε βγάλει βόλτα το κατοικίδιό της, δέχθηκε επίθεση από δύο μεγαλόσωμα σκυλιά στο πάρκινγκ της οδού Μάντικα.

Η επίθεση ήταν εξαιρετικά βίαιη. Τα ζώα – άγνωστο ακόμη αν πρόκειται για αδέσποτα ή δεσποζόμενα που είχαν ξεφύγει της προσοχής του ιδιοκτήτη τους – προκάλεσαν σοβαρά τραύματα, με αποτέλεσμα η κυρία που έπεσε θύμα της επίθεσης να χρειαστεί να μεταβεί στο Σισμανόγλειο για τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως ενημερώθηκε και η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου που ξεκίνησε προσπάθεια να εντοπιστούν τα ζώα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποδώσει. Η κινητοποίηση θα συνεχιστεί ενώ έχουν ειδοποιηθεί και οι περίοικοι να έρθουν σε επαφή με τον Δήμο σε περίπτωση που τα εντοπίσουν».



