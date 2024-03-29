Μετά την πρωινή σεισμική ακολουθία που αναστάτωση το νομό, και με εντολή του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, Νίκου Κοροβέση, όλα τα σχολεία του νομού εκκενώνονται, ενώ τα παιδιά που δεν μπορούν να απομακρυνθούν, είτε γιατί οι γονείς του εργάζονται, είτε γιατί δεν έχουν μεταφορικό μέσο, θα παραμείνουν στο προαύλιο.

Παράλληλα, απομακρύνθηκαν προσωρινά από τα γραφεία τους όλοι οι υπάλληλοι της Π.Ε. Ηλείας, και ήδη εργαζόμενοι των τεχνικών υπηρεσιών, βρίσκονται στα δικαστήρια του Πύργου, όπου όλες οι δίκες έχουν διακοπεί μέχρι νεοτέρας, πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν υλικές ζημιές, διαδικασία που πιθανόν να ακολουθηθεί και για άλλα κτίρια.

Επιπλέον, ο δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής, συγκάλεσε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, στις 11:30π.μ., στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο Πύργου.

