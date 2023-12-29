Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας επίσης με δόλο άσκησε η εισαγγελέας στον 44χρονο Νορβηγό που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 32χρονο αστυνομικό σε μπιραρία στην οδό Κατσιμίδη, στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ακόμη, η εισαγγελέας άσκησε δίωξη για οπλοφορία και οπλοχρησία στον κατηγορούμενο.

Ο 44χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 4ο τακτική ανακριτή Θεσσαλονίκης, από τον οποίο πήρε προθεσμία για αύριο, στις 12 το μεσημέρι, και παραμένει υπό κράτηση.

Ο 44χρονος, ο οποίος εδώ και περίπου εννέα χρόνια έμενε στην Ελλάδα και ήταν γνωστός πελάτης στο κατάστημα αλλά και στη γειτονιά, έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης λίγο πριν τις 10:00 σήμερα συνοδευόμενος από άνδρες της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, φορώντας μάλιστα αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ο δικηγόρος του 44χρονου, Θεόδωρος Καραγιάννης, υποστήριξε μεταξύ άλλων για το μοιραίο συμβάν ότι ο εντολέας του δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει και μάλιστα ενημερώθηκε από τον ίδιο τον δικηγόρο εχθές στις 18:30 ότι το θύμα κατέληξε.

«Αυτό που αμφισβητείται και είναι προς διερεύνηση είναι ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει, ενώ προς διερεύνηση είναι και η κατάσταση που ήταν, από πλευρά μέθης, η ψυχική υγεία και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ήλθε το μοιραίο χτύπημα», ανέφερε ο κ. Καραγιάννης.

