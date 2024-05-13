Ένα απίστευτο περιστατικό αποκαλύφθηκε με το φως της ημέρας, σύμφωνα με την Bild, καθώς φέρεται να έγινε προσπάθεια βεβήλωσης του τάφο του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το πρωί της Δευτέρας όταν υπάλληλοι της πόλης ανακάλυψαν μια φρεσκοσκαμμένη τρύπα 1,20 μέτρα βάθους στον τάφο στο νεκροταφείο Waldbach της πόλης στη Βάδη-Βυρτεμβέργη .

Η αστυνομία και η εισαγγελία του Όφενμπουργκ ερευνούν το περιστατικό.

Ο Manuel Hagel, επικεφαλής του CDU στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, δήλωσε στο BILD: «Αυτή η βεβήλωση των τάφων είναι απλώς αποκρουστική και αηδιαστική. Είναι ασεβές και κατάφωρη ασέβεια για έναν άνθρωπο που έχει θέσει τη ζωή του στην υπηρεσία της Γερμανίας. Είναι καλό που η υπηρεσία κρατικής ασφάλειας θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να φέρει τους δράστες στη δικαιοσύνη. Οι σκέψεις μου είναι στην οικογένεια Σόιμπλε και όλους τους ανθρώπους που τον θρηνούν».

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε πέθανε πέρυσι σε ηλικία 81 ετών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.