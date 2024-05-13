Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά κανένας του Ολυμπιακού, επελέγησαν στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν στην Ευρωλίγκα.

Ο Κέντρικ Ναν και ο Ματίας Λεσόρ πλαισιώνονται από τον Φακούντο Καμπάτσο της Ρεάλ, τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις της Φενέρμπαχτσε και τον Μάικ Τζέιμς της Μονακό.

Από τη συγκεκριμένη πεντάδα παικτών θα προκύψει και ο MVP.

Για την ανάδειξη της καλύτερης πεντάδας ψήφισαν φίλαθλοι, ΜΜΕ, προπονητές και αρχηγοί των ομάδων έχοντας ισότιμη βαρύτητα ψήφου (25%).

Σύντομα η Ευρωλίγκα θα ανακοινώσει και τη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της σεζόν.

Ο Ναν πέτυχε 526 πόντους σε 33 αγώνες, τους περισσότερους από κάθε άλλον ρούκι στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Είχε 15,4 πόντους στην κανονική περίοδο και 19,2 στα playoffs, ενώ στα τρία τελευταία παιχνίδια απέναντι στη Μακάμπι είχε 26 πόντους ανά αγώνα.

Ο Λεσόρ έκανε ρεκόρ καριέρας στην 5η του σεζόν στην Ευρωλίγκα με 13,7 πόντους ανά αγώνα, ενώ ήταν όγδοος ριμπάουντερ στη διοργάνωση με 6,2 ανά αγώνα.

Παράλληλα με 19,6 είχε τον δεύτερο μεγαλύτερο δείκτη αξιολόγησης από τους παίκτες που πάνε στο Final 4, ενώ έκανε ρεκόρ κερδισμένων φάουλ σε μια σεζόν με 257.

