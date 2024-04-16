Έκτακτα μέτρα της τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκεντρώσεων - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε για αύριο η τροχαία λόγω των συγκεντρώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει ότι θα ληφθούν έκτακτα μέτρα αύριο (17 Απριλίου 2024) από τις 09:30’ το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας λόγω πραγματοποίησης εξαγγελθεισών συναθροίσεων – συγκεντρώσεων και πορείας διαμαρτυρίας σωματείων, φοιτητικών συλλόγων και άλλων συλλογικοτήτων.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και κατά περίπτωση -όπου είναι απαραίτητο και ανάλογα με την κίνηση των διαδηλωτών-σε οδούς περιμετρικά των Προπυλαίων, της Πλατείας Ομονοίας (Πατησίων, Αιόλου κ.λπ.), της Πλατείας Συντάγματος (Όθωνος, Λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας) καθώς και στους οδικούς άξονες της Πανεπιστημίου και της Σταδίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση της συνάθροισης – κινητοποίησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.