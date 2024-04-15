Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας την Τετάρτη

Λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η ΓΣΕΕ, στην οποία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024, θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.

Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train σύμφωνα με ανακοίνωσή της θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας:

· Στο τμήμα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα: 52, 53, 56 και 57

· Στο τμήμα Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισας: 1591, 1592, 2593, 2594, 1597 και 1598

· Στο τμήμα Πειραιάς - Κιάτο - Πειραιάς: 1300, 1305, 1318, 1323, 1326 και 2301

· Στο τμήμα Πειραιάς - Αεροδρόμιο - Πειραιάς: 1206, 1207, 1222, 1223, 1230 και 1231

· Στο τμήμα Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα: 1532, 1535, 1550, 1553, 2530 και 2533

Επίσης, λόγω της απεργίας τροποποιούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

Στο τμήμα Πειραιάς-Κιάτο-Πειραιάς:

Την Τρίτη 16.04.2024 οι αμαξοστοιχίες 2302 και 2304 θα πραγματοποιήσουν το δρομολόγιο τους από Πειραιά προς 'Ανω Λιόσια με τρένο και στο τμήμα 'Ανω Λιόσια - Κιάτο θα υποκατασταθεί με λεωφορεία.

Στο τμήμα Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα:

Την Τρίτη 16.04.2024 η αμαξοστοιχία 2534 θα εκτελεστεί από Αθήνα προς Αφίδναι με τρένο και στο τμήμα Αφίδναι - Χαλκίδα θα υποκατασταθεί με λεωφορείο. Επίσης, η αμαξοστοιχία 2539 στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη θα υποκατασταθεί με λεωφορείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (https://tickets.hellenictrain.gr/), την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (HellenicTrain App), ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.