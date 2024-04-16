Λογαριασμός
Επίσημο δείπνο προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη από τον Πρόεδρο της Αθηναϊκής Λέσχης, κ. Κυριάκο Κουκουλομμάτη

Οικουμενικός_Πατριάρχης

Τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024, ο Πρόεδρος της Αθηναϊκής Λέσχης, κ. Κυριάκος Κουκουλομμάτης και το Διοικητικό Συμβούλιο παρέθεσαν επίσημο δείπνο προς τιμήν της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητας Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α’. 

Αρχιεπίσκοπος

Αυτήν την ιστορική ημέρα για την Αθηναϊκή Λέσχη ετίμησαν με την παρουσία τους, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β΄ και  εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας καθώς και διακεκριμένοι επιχειρηματίες.

Αρχιεπίσκοπος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος βρέθηκε στην Αθήνα καθώς συμμετείχε στην 9η Διεθνή Διάσκεψη για τους Ωκεανούς, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) από τις 15 έως 17 Απριλίου 2024. 

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος έχει βραβευθεί για το οικολογικό όραμά του και τη σημαντική περιβαλλοντική δράση του, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του «Πράσινου Πατριάρχη».

Οικουμενικός Πατριάρχης

                                                         O Δ. Χριστοφιλέας με τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο

Το επίσημο δείπνο επιμελήθηκε το Δειπνοσοφιστήριον στην αίθουσα του 9ου ορόφου της Αθηναϊκής Λέσχης.

Η ιστορία της Αθηναϊκής Λέσχης χαρακτηρίζεται από την εκλεκτική της πορεία και τον πολιτισμό που έχει διαμορφώσει κατά την διάρκεια των 149 χρόνων της ύπαρξής της. 

Αρχιεπίσκοπος

Αρχιεπίσκοπος

Οικουμενικός Πατριάρχης Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Αθήνα
