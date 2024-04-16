Συνελήφθη ο εργολάβος που είχε αναλάβει την ανακαίνιση του κτιρίου που κατέρρευσε στον Πειραιά, παρασύροντας στον θάνατο έναν 31χρονο αστυνομικό.

Ο εργολάβος είχε προσαχθεί μαζί με άλλα έξι άτομα, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της κατάθεσης.

Οι εργάτες, εφόσον βρίσκονται νόμιμα στην Ελλάδα, αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάθεσης.

Πηγή: skai.gr

