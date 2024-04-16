Συνελήφθη ο εργολάβος που είχε αναλάβει την ανακαίνιση του κτιρίου που κατέρρευσε στον Πειραιά, παρασύροντας στον θάνατο έναν 31χρονο αστυνομικό.
Ο εργολάβος είχε προσαχθεί μαζί με άλλα έξι άτομα, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της κατάθεσης.
Οι εργάτες, εφόσον βρίσκονται νόμιμα στην Ελλάδα, αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάθεσης.
Πηγή: skai.gr
- Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αστυνομικών για τον θάνατο του 31χρονου στον Πειραιά: Πού να καταλάβει ο χορτάτος τον πεινασμένο
- Επίσημο δείπνο προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη από τον Πρόεδρο της Αθηναϊκής Λέσχης, κ. Κυριάκο Κουκουλομμάτη
- Πασαλιμάνι – κατάρρευση κτιρίου: Νεκρός 31χρονος αστυνομικός που πήγε για μεροκάματο στις εργασίες ανακαίνισης
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.