Ανακοίνωση για τον 31χρονο αστυνομικό που έχασε τη ζωή του στο κτίριο που κατέρρευσε στον Πειραιά, την Τρίτη το πρωί, εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Πιο αναλυτικά:

Με αφορμή την τραγική είδηση του θανάτου του νεαρού συναδέλφου μας που συμμετείχε σε οικοδομικές εργασίες κατεδάφισης παλαιού κτιρίου στον Πειραιά, με όλο το σεβασμό στη μνήμη του και εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του, ως συνδικαλιστικός φορέας, οφείλουμε να επισημάνουμε προς γνώσιν και συμμόρφωση κάθε αρμόδιου αξιωματούχου, αλλά και προς ενημέρωση της κοινωνίας, ότι:

Η Ελληνίδα και ο Έλληνας Αστυνομικός εξακολουθούν να βιώνουν μια οικτρή οικονομική κατάσταση, έχοντας ξεπεράσει πλέον τις αντοχές τους. Το αποδεικνύει με τον πιο αδιάψευστο τρόπο το σημερινό τραγικό συμβάν, όπου ο συνάδελφός μας έχασε τη ζωή του, αναζητώντας το ελάχιστο συμπλήρωμα στον πενιχρό του μισθό. Τον μισθό πείνας και όχι αυτόν που κακώς και κάκιστα διατυμπάνιζε με τον πιο επίσημο τρόπο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ερωτηθείς για το μισθολόγιο των αστυνομικών.

ΟΧΙ, ο συνάδελφος που ριψοκινδυνεύει τη ζωή του στην υπηρεσία και καταφεύγει χρόνια τώρα σε δεύτερη και τρίτη δουλειά, ΔΕΝ «παίρνει λίγο παραπάνω απ΄ όσα ο δημόσιος υπάλληλος, 1.000, 1.200 ευρώ, ανάλογα με το χρόνο»!

Κρίμα, γιατί μας αναγκάζουν τούτη τη δύσκολη ώρα για την αστυνομική οικογένεια, να εκπέμπουμε ξανά κραυγή αγωνίας για το μέλλον της Ελληνικής Αστυνομίας. Όσο κι αν είναι όμως άχαρο και λυπηρό, ένα να ξέρουν αυτοί που ορίζουν τις τύχες μας:

Δεν θα ξεφύγουν εύκολα από την ωμή πραγματικότητα. Γι’ αυτό τους καλούμε να αποδεχθούν την αλήθεια. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι όλοι ίδιοι.

-Αναγνωρίστε τις ιδιαιτερότητες του αστυνομικού λειτουργήματος.

-Σεβαστείτε τον Άνθρωπο αστυνομικό, αυτόν που βαστά στις πλάτες του όλο το οικοδόμημα και δεν επιτρέπει σε κανέναν να τον υποτιμά και να τον εκθέτει σε θανάσιμους κινδύνους, ακόμα και όταν αγωνίζεται για την επιβίωσή του.

ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΟΥΜΕ!

Πού να καταλάβει ο χορτάτος τον πεινασμένο…





Πηγή: skai.gr

