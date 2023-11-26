Νέο Εξοικονομώ με ενισχυμένα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης

Νέο «Εξοικονομώ» με οριζόντια στόχευση, στο οποίο θα μεταφερθούν και τα αδιάθετα κονδύλια από εξειδικευμένα προγράμματα λειτουργικής, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων που «έτρεξαν» το προηγούμενο διάστημα σχεδιάζουν τα υπουργεία Περιβάλλοντος-Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας, ύστερα και από την έγκριση του αναθεωρημένου Σχεδίου Ανάκαμψης που αποτελεί βασική πηγή χρηματοδότησης για τις σχετικές επενδύσεις.

Με την αναθεώρηση του Σχεδίου ενισχύονται χρηματοδοτικά μεταξύ άλλων τα προγράμματα ενεργειακής απόδοσης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και το Δημόσιο και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ.

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της ΕΕ, οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνουν πέντε διαφορετικά υποπρογράμματα, που είναι:

i) η ενεργειακή ανακαίνιση των οικιστικών κτιρίων μέσω της παροχής επιδοτήσεων (κλιμακούμενες επενδύσεις)

ii) η ενεργειακή ανακαίνιση των μη οικιστικών δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων μέσω της παροχής επιδοτήσεων και χαμηλότοκων δανείων (αναβαθμισμένες επενδύσεις).

iii) η αύξηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση σε οικιστικά κτίρια και στον γεωργικό τομέα μέσω της παροχής επιδοτήσεων,

(iv) η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια κατοικιών μέσω της χρηματοδότησης για την εγκατάσταση νέων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού- και

(v) η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης με την αντικατάσταση του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα φρεάτια με νέο και πιο ενεργειακά αποδοτικό.

Στα κονδύλια του νέου «Εξοικονομώ» θα διοχετευθούν και τα αδιάθετα υπόλοιπα από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους» στο οποίο υποβλήθηκαν 6.679 αιτήσεις προϋπολογισμού 88.029.982 ευρώ έναντι διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 300 εκατ. Σημειώνεται πως από τις 6.679 αιτήσεις οι 3.836 αφορούσαν και στο σκέλος των ανακαινίσεων, καθώς μέσω του προγράμματος (το οποίο, υπενθυμίζεται, έκλεισε στις 15 Νοεμβρίου) παρεχόταν η δυνατότητα ολοκληρωμένης αναβάθμισης κατοικιών (ενεργειακή - λειτουργική - αισθητική).

Στο μεταξύ, ως το τέλος του χρόνου αναμένεται η προκήρυξη για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», με το οποίο επιδοτείται η επισκευή κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων για ένα ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%),

β) το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, η συνολική αξία της οποίας είναι έως 300.000 ευρώ,

δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών, και

ε) οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» επιδοτούνται για την δαπάνες επισκευής και ανακαίνισης του ακινήτου τους, ύψους μέχρι 10.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,

β) μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών τουλάχιστον ετών.

Ο συνολικός πρϋπολογισμός του προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» είναι 50.000.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

