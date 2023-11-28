Αυξημένες επιδοτήσεις για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας θα προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», με στόχο την επιτάχυνση της απεξάρτησης της θέρμανσης από το πετρέλαιο.

Αυτό ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο με θέμα «Ενεργειακή Ασφάλεια και Πράσινη Ανάπτυξη» που διοργανώνει το υπουργείο.

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ένας από τους πυλώνες της στρατηγικής του υπουργείου, που ανέπτυξε ο κ. Αϊβαλιώτης. Η στρατηγική περιλαμβάνει ακόμη:

-Την εξασφάλιση ηλεκτρικού χώρου για την εγκατάσταση νέων μονάδων ΑΠΕ και των υπεράκτιων αιολικών, με την προσθήκη μονάδων αποθήκευσης ενέργειας και ανάπτυξη διεθνών διασυνδέσεων που θα επιτρέψουν την μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ενέργειας.

-Την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (υδρογόνο, βιομεθάνιο, γεωθερμία, βιοντίζελ).

-Την αξιοποίηση κρίσιμων πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για την ενεργειακή μετάβαση και είναι διαθέσιμες στο ελληνικό υπέδαφος.

-Την διασφάλιση ισορροπημένου ενεργειακού μείγματος που βελτιώνει την ενεργειακή ασφάλεια σε συνδυασμό με περαιτέρω απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, είτε αυτό διακινείται μέσω αγωγών είτε σε υγροποιημένη μορφή.

-Την απανθρακοποίηση των νησιών που αποτελεί και εργαλείο "μάρκετινγκ" για τον τουρισμό, με στόχο να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα κατά προτεραιότητα στα μικρότερα μη διασυνδεδεμένα νησιά

-Την μέριμνα για το κόστος της ενέργειας που εξασφαλίζει και την ευρύτερη αποδοχή για την πράσινη μετάβαση.

Ο κ. Αϊβαλιώτης ανέφερε εξάλλου ότι οι στόχοι του ενεργειακού σχεδιασμού είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι καθώς για την επίτευξη τους απαιτούνται επενδύσεις συνολικού ύψους 165 δισ. Ευρώ ως το 2030, ή 25 δισ. το χρόνο.

Πηγή: skai.gr

