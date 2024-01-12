Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι, οι οποίες ωστόσο έως τώρα έχουν αποβεί άκαρπες.

Ο νεαρός άνδρας αγνοείται από το βράδυ της 4ης Ιανουαρίου, όταν ο 50χρονος κρεοπώλης και φίλος του - ύποπτιος στην υπόθεση - τον μετέφερε από το σπίτι του στην περιοχή των παλαιών ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Αστυνομία και ΕΜΑΚ χτενίζουν την περιοχή, χρησιμοποιώντας ακόμα και drone.

Τις έρευνες της ομάδας 25 ατόμων συνδράμουν στελέχη της 6ης ΕΜΑΚ με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο Τζόρνταν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κλιμάκιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων μετέβη από την Αθήνα στην περιοχή για να συνδράμει στην διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ παράλληλα «μιλάει» και το κινητό του 50χρονου κρεοπώλη.

Το κλιμάκιο θα ξεκινήσει τις έρευνες από το σπίτι του κρεοπώλη και στη συνέχεια θα επικεντρωθεί προς την περιοχή του κάμπου του Ευηνοχωρίου. Εκεί θα εξεταστεί το πόσο κοντά έφτασε ο αγνοούμενος με το κινητό του τηλέφωνο στην περιοχή εκείνη.

