Ταυτοποιήθηκε και η δεύτερη γυναίκα που φαίνεται να σχετίζεται με την έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, η οποία είχε κλειδιά για το διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για πρόσωπο που κινείται επίσης στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η Αντιτρομοκρατική, «χαρτογραφεί» τις κινήσεις των ενοίκων στο διαμέρισμα- γιάφκα της οδού Αρκαδίας κι αναμένονται τα αποτελέσματα από τα Εγκληματολογικά εργαστήρια από τους ιστούς της σορού προκειμένου να ταυτοποιηθεί μέσω ανάλυσης DNA η ταυτότητά του, κάτι που αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα για την Αντιτρομοκρατική.

Κατά τις πληροφορίες από δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν συλλεγεί δε διαπιστώνεται στις τράπεζες δεδομένων ότι πρόκειται για άτομο σεσημασμένο.

Η έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα, τον σοβαρότατο τραυματισμό μιας γυναίκας αλλά και σοβαρές υλικές ζημιές, σύμφωνα με όσα δείχνει, προς ώρας, η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας φέρεται να οφείλεται σε πυροδότηση του εκρηκτικού μηχανισμού κατά λάθος.

Την ίδια ώρα «φύλλο και φτερό» γίνονται στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά πειστήρια, δύο πιστόλια και γεμιστήρας με φυσίγγια που εντοπίστηκαν από τους άντρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών στο ισοπεδωμένο διαμέρισμα.

Τα στοιχεία που φέρεται να έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιοι αξιωματικοί είναι ελάχιστα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για να διαπιστωθεί το είδος της εκρηκτικής ύλης που χρησιμοποιήθηκε ενώ μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν έχει βρεθεί πυροκροτητής, κάποιο καλώδιο ή ρολόι.

Πιθανοί στόχοι

Ήδη, με καταγραφές από κάμερες στους δρόμους οι αστυνομικοί εξετάζουν ως πολύ πιθανό σενάριο στόχος τους να ήταν η πρεσβεία του Ισραήλ, αφού υπάρχουν κάποια στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έκαναν διαδρομές με τα πόδια προς την πρεσβεία.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι δεδομένο αφού τα στοιχεία που υπάρχουν έως τώρα δεν είναι επαρκή, δίνουν όμως, μια πρώτη κατεύθυνση στις έρευνες.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, το συγκεκριμένο διαμέρισμα φέρεται να αποτελούσε ενδιάμεσο σταθμό, αλλά και σημείο διαφυγής, στο ενδεχόμενο χτύπημα που ετοίμαζαν οι ένοικοί του, ο στόχος του οποίου είναι πολύ πιθανόν να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή.

Σημειώνεται πως πολύ κοντά στο διαμέρισμα που ανατινάχθηκε βρίσκονται ακόμη, η πρεσβεία των ΗΠΑ και η ΓΑΔΑ.

Ζητήματα στατικότητας στο κτήριο

Στο μεταξύ, τίθεται ζήτημα στατικότητας του κτηρίου καθώς η έκρηξη ήταν τόσο μεγάλη, που προκλήθηκαν ζημιές ακόμα και στο απέναντι διαμέρισμα.

Ως εκ τούτου οι ένοικοι δε διανυκτέρευσαν στα διαμερίσματά τους.

Πηγή: skai.gr

