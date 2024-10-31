Λογαριασμός
Τραγωδία μετά από έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους – Ένας άντρας νεκρός και μία γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη - Εικόνες καταστροφής

Προκλήθηκε έκρηξη σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου - Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο - Δεν προκλήθηκε πυρκαγιά στο διαμέρισμα

UPDATE: 15:32
Αμπελόκηποι

Του Μάκη Συνοδινού

Τραγωδία με έναν άντρα νεκρό και μία γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, μετά από έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον 3ο όροφο.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη προήλθε από διαρροή σε φιάλη υγραερίου, ενώ δεν σημειώθηκε πυρκαγιά.

Αμπελόκηποι

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.. 

Αμπελόκηποι

Πηγή: skai.gr

