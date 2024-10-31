Του Μάκη Συνοδινού

Τραγωδία με έναν άντρα νεκρό και μία γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, μετά από έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον 3ο όροφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη προήλθε από διαρροή σε φιάλη υγραερίου, ενώ δεν σημειώθηκε πυρκαγιά.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο..

Πηγή: skai.gr

