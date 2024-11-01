Του Μάκη Συνοδίνου

Σε πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού οφείλεται η έκρηξη που σημειώθηκε εχτές στο διαμέρισμα 3ου ορόφου στους Αμπελόκηπους και είχε ως αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του και μία γυναίκα να διακομισθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί και κατασχεθεί δύο πιστόλια, γεμιστήρας με φυσίγγια, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πειστήρια.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν υπόθεση τρομοκρατίας ενώ οι Αρχές έχουν στείλει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ αποτυπώματα DNA που έχουν εντοπιστεί στο διαμέρισμα και αναμένουν τα αποτελέσματα προκειμένου να δουν ποιοι άλλοι μπαινόβγαιναν.

«Κλειδί» της υπόθεσης η γυναίκα που τραυματίστηκε - Είναι γνωστή στις αρχές

«Κλειδί» για την αποκάλυψη πιθανού δικτύου τρομοκρατίας είναι η γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά στους Αμπελόκηπους. Αυτό που εξετάζεται είναι αν το διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους πρόκειται για γιάφκα κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών. Ακόμη οι αρχές έχουν πάρει DNA και αποτυπώματα προκειμένου να δουν τα άτομα που έχουν περάσει από το διαμέρισμα.



Η νεαρή γυναίκα που τραυματίστηκε στην έκρηξη στο διαμέρισμα είναι πρόσωπο γνωστό στην Ασφάλεια, που ανήκει στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.



Οι αστυνομικοί σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί, επικοινώνησαν με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, ο οποίος υποστήριξε πως δεν γνωρίζει αν ο γιος του το είχε νοικιάσει και σε ποιους, ενώ από τις καταθεσεις από ενοίκους της πολυκατοικίας, προκύπτει πως δεν γνώριζαν τους ενοίκους του διαμερίσματος του 3ου ορόφου που σημειώθηκε η έκρηξη.

