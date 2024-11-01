Το στοιχείο που θα αποδείξει πως το τελευταίο μωρό δεν ξεψύχησε στα χέρια της 24χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, κατατέθηκε χθες το απόγευμα και λίγο μετά τις 18:00 στην Ασφάλεια της Ήλιδας από τον δικηγόρο Αναστάσιο Ντούγκα, έχοντας στο πλάι του τη μητέρα και τη γιαγιά του μικρού Παναγιώτη.

Όπως είχε αναφερθεί και σε ρεπορτάζ του patrisnews, το στοιχείο είναι ένα μπλουζάκι του μικρού Παναγιώτη με το οποίο σκούπιζαν το μωρό, όπως ισχυρίστηκε η 24χρονη Ειρήνη, όταν αυτό έκανε εμετούς στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο μπλουζάκι αναμενόταν να παραδοθεί στις αρχές από την 24χρονη Ειρήνη, από τη μητέρα του παιδιού Πόπη και από τη γιαγιά του, ωστόσο μονάχα οι δύο τελευταίες έδωσαν το παρών.

Στόχος είναι με αυτό το στοιχείο να αποδείξουν πως το παιδί έφτασε ζωντανό στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας.

Μεταξύ άλλων, ο δικηγόρος της Ειρήνης και της Πόπης, Τάσος Ντούγκας, είχε δηλώσει σχετικά για την πρόθεσή τους να δώσουν το μπλουζάκι στις αρχές τα εξής: «…εμείς θα καταθέσουμε στις Αρχές το μπλουζάκι.

Υπάρχουν μάρτυρες που επιβεβαιώνουν πως το παιδί έφτασε ζωντανό στο νοσοκομείο. Η Πόπη, η μητέρα του Παναγιώτη, κάνει τα πάντα για να βρεθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου του Παναγιώτη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.