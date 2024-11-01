Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στους Αμπελόκηπους

Του Μάκη Συνοδινού

Βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή της έκρηξης στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Skai.gr.

Στο βίντεο παρακάτω φαίνεται ο κόσμος να τρέχει πανικόβλητος όταν έγινε η έκρηξη.

Η έκρηξη που σημειώθηκε εχτές στο διαμέρισμα 3ου ορόφου στους Αμπελόκηπους και είχε ως αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του και μία γυναίκα να διακομισθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, οφείλεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, σε πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού.

Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί και κατασχεθεί δύο πιστόλια, γεμιστήρας με φυσίγγια, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πειστήρια.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν υπόθεση τρομοκρατίας ενώ οι Αρχές έχουν στείλει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ αποτυπώματα DNA που έχουν εντοπιστεί στο διαμέρισμα και αναμένουν τα αποτελέσματα προκειμένου να δουν ποιοι άλλοι μπαινόβγαιναν.

