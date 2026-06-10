Απειλές προς την Τεχεράνη για νέες επιθέσεις εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

«Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!!» σημειώνει, αναφερόμενος πιθανότατα στον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. «Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία τώρα θα πληρώσουν το τίμημα!!!» δηλώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

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Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ αναλυτικά

«Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος του, όπως το Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία τους, δεν υπάρχουν πια - Έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία δράση. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!! Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι' αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

Τα πλήγματα του Ιράν στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα ήταν μερικές από τις πιο τολμηρές προσπάθειές του να επαναπροσδιορίσει τα όρια μιας αντιπαράθεσης που για δεκαετίες διεξάγεται σε μεγάλο βαθμό μέσω πληρεξουσίων, μυστικών επιχειρήσεων και προσεκτικά σταθμισμένων αντιποίνων, αναφέρει στο μεταξύ σε ανάλυσή του το CNN.



Στοχεύοντας το Ισραήλ σε απάντηση για τις επιθέσεις του στον Λίβανο, η Τεχεράνη φάνηκε να σηματοδοτεί ότι οι κόκκινες γραμμές της δεν σταματούν πλέον στα δικά της σύνορα - και ότι οι ηγέτες της είναι έτοιμοι να αναλάβουν μεγαλύτερα ρίσκα.

Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ επιτίθεται στα αμερικανικά ΜΜΕ για τον τρόπο κάλυψης του πολέμου στο Ιράν:



«Τα Μέσα Ενημέρωσης των ΨΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ αρνούνται να αναφέρουν πόσο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ είναι ο Ναυτικός Αποκλεισμός των ΗΠΑ, ο πιο επιτυχημένος αποκλεισμός στην ιστορία του Ναυτικού Πολέμου. ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ εκτός αν το θέλουμε εμείς. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΤΕΙΧΟΣ! Το Ιράν δεν κάνει ΚΑΜΙΑ δουλειά, δεν πληρώνει τον στρατό του ή κανέναν από τους λογαριασμούς του και γρήγορα γίνεται ένα ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ ΕΘΝΟΣ! Πολύ πετρέλαιο βγαίνει. Δόξα τον Αλλάχ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Πηγή: skai.gr

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