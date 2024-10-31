Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θρίλερ με την έκρηξη στους Αμπελοκήπους: Δεν βρέθηκε φιάλη υγραερίου - Στις έρευνες και η αντιτρομοκρατική

Κλιμάκιο ΤΕΕΜ διεξάγει έρευνα στο διαμέρισμα - Τα σενάρια που εξετάζονται από την αστυνομία - Ένας άντρας νεκρός και μία γυναίκα βαριά τραυματισμένη

Έκρηξη στους Αμπελοκήπους

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την έκρηξη σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στους Αμπελοκήπους που είχε ως αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του και μία γυναίκα να απεγκλωβιστεί σε σοβαρή κατάσταση.

Συμφωνα με αστυνομικές πηγές από τις έρευνες των Αρχών στο διαμέρισμα δεν έχει προκύψει κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει την σφοδρή έκρηξη. Οι ίδιες πηγές αναφερουν πως φιάλη υγραερίου δεν έχει εντοπιστεί.

Οι αστυνομικοί σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί, επικοινώνησαν με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, ο οποίος υποστήριξε πως δεν γνωρίζει αν ο γιος του το είχε νοικιάσει και σε ποιους, ενώ από τις καταθεσεις από ενοίκους της πολυκατοικίας, προκύπτει πως δεν γνώριζαν τους ενοίκους του διαμερίσματος του 3ου ορόφου που σημειώθηκε η έκρηξη. 

Στο σημείο αυτή την ώρα βρίσκονται άντρες των ΤΕΕΜ και κάνουν το διαμέρισμα, που μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο, φύλλο και φτερό, προκειμένου να αποκλείσουν ακόμη και το ενδεχόμενο η έκρηξη να προήλθε από εκρηκτικό μηχανισμό. 

«Αν βρεθεί εκρηκτικός μηχανισμός ή βόμβα, η οποία προκάλεσε την έκρηξη, τότε το θέμα περιπλέκει» δήλωσε στο skai.gr ανώτατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ. Δεν αποκλείεται την επόμενη ώρα στο σημείο να σπεύσουν και άντρες της αντιτρομοκρατικής, ώστε να ρίξουν άπλετο φως στη μυστηριώδη υπόθεση

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αμπελόκηποι Έκρηξη αντιτρομοκρατική
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark