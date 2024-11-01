Οι περισσότεροι Έλληνες, ειδικά οι οδηγοί, έχουν μια εσφαλμένη εντύπωση για το πού ακριβώς βρίσκεται το σημείο μηδέν της χώρας μας.

Όταν μιλάμε για το «σημείο μηδέν», αναφερόμαστε στο σημείο αναφοράς από το οποίο υπολογίζονται όλες οι χιλιομετρικές αποστάσεις στην Ελλάδα.

Όχι, δεν βρίσκεται στην Πλατεία Συντάγματος ούτε στην Ομόνοια, όπως ίσως πολλοί νομίζουν.

Το επίσημο σημείο μηδέν της Ελλάδας βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Δείτε το νέο Up Stories και ανακαλύψτε την ιδιαίτερη ιστορία του σημείου μηδέν της χώρας μας, που σχεδόν όλοι θεωρούν ότι βρίσκεται κάπου αλλού.

Πηγή: skai.gr

