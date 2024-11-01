Δολοφονία 5χρονου στο Μαρκόπουλο: Όλα δείχνουν ενέδρα στον πατέρα του παιδιού

Ναρκωτικές ουσίες φέρεται να αφορούσαν οι διαφορές των δύο οικογενειών που διαπληκτίστηκαν με τραγική συνέπεια τον πυροβολισμό ενός πεντάχρονου παιδιού στο Μαρκόπουλο, νωρίτερα.

Οι δύο οικογένειες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν την ΕΛ.ΑΣ και σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικότερα, δεν είναι οι πρώτη φορά που σημειώνεται επεισόδιο μεταξύ των δύο οικογενειών καθώς πυρά είχαν πέσει κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ τους και 2020.

Ο πατέρας του πεντάχρονου αγοριού είχε φυλακιστεί για ναρκωτικά και αποφυλακίστηκε πριν λίγες ημέρες, γεγονός που κατά πάσα πιθανότητα αποτέλεσε και την ευκαιρία για να στηθεί η ενέδρα.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι και αυτός πατέρας τριών ανήλικων παιδιών.

Tο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στην οδό Αγίου Δημήτριου, όταν ένας οδηγός ΙΧ οχήματος, που φέρεται να είναι Ρομά, σταμάτησε δίπλα από άλλο όχημα, που επίσης επέβαιναν Ρομά και πυροβόλησε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αγοριού.

Το παιδί μεταφέρθηκε στις 10 το πρωί της Παρασκευής στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου με τραύμα από όπλο στο κεφάλι.

Διακομίστηκε στα επείγοντα στην αίθουσα ανάνηψης χωρίς τις αισθήσεις του και κατέληξε, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Το πεντάχρονο αγοράκι καθόταν στο πίσω κάθισμα, και δέχθηκε τη σφαίρα με το αυτοκίνητο εν κινήσει. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ο πατέρας και το παιδι.

Έρευνα για το περιστατικό και τη σύλληψη του δράστη πραγματοποιεί η Ελληνική Αστυνομία.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

«Προσήλθε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, μέσω ΕΚΑΒ στις 10:45, Αγόρι (επ.) Α. (ον.) Α., πέντε (5) ετών, συνοδευόμενο από ιατρό του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου, μετά από αρχική διακομιδή σε αυτό, λόγω αναφερόμενου τραυματισμού στο κεφάλι, από πυροβολισμό στην περιοχή του Μαρκόπουλου.

Κατά την προσέλευσή του στο Νοσοκομείο μας ήταν άσφυγμο, απνοϊκό, κόρες σε μυδρίαση, χωρίς φωτοκινητικό αντανακλαστικό.



Έγινε προχωρημένη ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ) για 45 min, χωρίς ανταπόκριση.



Ώρα θανάτου 11:29.



Θα πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εκτίμηση (νεκροψία, νεκροτομή)».

Η μητέρα του πεντάχρονου αγοριού είναι στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης, σύμφωνα με πληροφορίες, δε γνωρίζει ακόμα ότι το αγόρι της έχει σκοτωθεί.

Πηγή: skai.gr

