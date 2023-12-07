Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε λίγο μετά τις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ενώ οι δύο ηγέτες φωτογραφίζοντας στην κορυφή της σκάλας στο Μέγαρο, το παρών έδωσε και ο... Πίνατ. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πίνατ κάνει την εμφάνισή του σε τέτοιου είδους συναντήσεις.

Για ακόμα μία φορά ο σκύλος του Μεγάρου Μαξίμου τράβηξε πάνω του τα βλέμματα.

Δείτε το στιγμιότυπο στο 2:00

