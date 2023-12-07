Λογαριασμός
Έκλεψε τις εντυπώσεις και πάλι ο Πίνατ στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν (Φωτογραφίες, βίντεο)

Έδωσε το «παρών» και ο Πίνατ στη συνάντηση

Πίνατ

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε λίγο μετά τις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πίνατ

πινατ

Πίνατ

Ενώ οι δύο ηγέτες φωτογραφίζοντας στην κορυφή της σκάλας στο Μέγαρο, το παρών έδωσε και ο... Πίνατ.  Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πίνατ κάνει την εμφάνισή του σε τέτοιου είδους συναντήσεις. 

πινατ 

Για ακόμα μία φορά ο σκύλος του Μεγάρου Μαξίμου τράβηξε πάνω του τα βλέμματα. 

Δείτε το στιγμιότυπο στο 2:00

