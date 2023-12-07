Παραδοσιακά πιάτα θα περιλαμβάνει το μενού του γεύματος εργασίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα γύρω στις 10.30 το πρωί - και τους υπουργούς τους στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μενού στο γεύμα εργασίας θα περιλαμβάνει ντολμαδάκια, ταραμοσαλάτα, ψάρι, καλαμαράκια, χαλβά, φρούτα και χυμούς.

Πηγή: skai.gr

