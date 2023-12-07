Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν όσοι συνελήφθησαν για τα χθεσινά επεισόδια μετά το τέλος της πορείας για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για διατάραξη κοινής ειρήνης σε βάρος 12 προσώπων, ενώ τους δύο ανήλικους τους άφησε ελεύθερους και ορίστηκε δικάσιμος. '

Επίσης δύο ακόμα που συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

