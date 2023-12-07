Εδώ και μέρες, η Αράχωβα έχει γίνει trend στο X (πρώην Twitter) δυστυχώς για λάθος λόγο.

Χιλιάδες χρήστες καθημερινά εκδηλώνουν την οργή τους για τον θάνατο του Oliver (Όλιβερ) – του άτυχου, πανέμορφου χάσκι που πέθανε μετά από άγρια κακοποίηση – και ζητούν την άμεση σύλληψη του δράστη – που 11 μέρες μετά το έγκλημα παραμένει ασύλληπτος.

11 μέρες και ακόμα τίποτα ...



Κανένας δεν ξέρει ,



Κανένας δεν είδε ,



Κανένας δεν άκουσε κάτι ...



Ε τότε ...



Κανένας να μην πάει στον γαμωτοπο



#Ολιβερ #ΑΡΑΧΩΒΑ pic.twitter.com/yGqVr9s3eu — ᦓ꠸ꪑꪮꪀꪶꫀꪮꪀꫀ ☭ 🇵🇸 (@_SimonLeone) December 7, 2023

Στην Αράχωβα η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον δράστη του αποτρόπαιου περιστατικού, αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν μιλάει, γεγονός που προκαλεί ακόμα περισσότερο θυμό στην κοινωνία.

Είμαστε εδώ 11η ημέρα κ πιεζουμε να βρεθεί ο ΒΙΑΣΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ του Όλιβερ ‼️‼️‼️#ΑΡΑΧΩΒΑ pic.twitter.com/4UDw8YbqB9 — Christinaliroudia (@Christinalirou2) December 7, 2023

Σήμερα, στα πέντε πιο δημοφιλή θέματα στο Χ, είναι τρία σχετικά: Αράχωβα, Ολιβερ και το #CancelArachova.

Όπως είπε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ η επικεφαλής της Πανελλήνιας Ομάδας κατά της κακοποίησης των ζώων Μάρθα Πουλτίδου, «στην Αράχωβα επικρατεί μια ομερτά».

«Γεγονός είναι ότι από την αρχή φάνηκε μια ολιγωρία από την δημοτική αρχή, η οποία ενώ πέντε μέρες βοούσε το πανελλήνιο, εδέησε μετά από πέντε μέρες να βγάλει μια ανακοίνωση» είπε η κα Πουλτίδου.

Εμπάργκο στην Αράχωβα

Οι χρήστες του διαδικτύου εκφράζουν την οργή τους καλώντας τον κόσμο να μην επισκεφθεί το δημοφιλές χειμερινό θέρετρο μέχρι να βρεθεί, να συλληφθεί και να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο δολοφόνος του Όλιβερ.

#ΑΡΑΧΩΒΑ #CancelArachova ΚΑΝΕΙΣ στη νέα ΝΤΡΟΠΗ της Ελλάδας...ΚΑΝΕΙΣ!!!!!...να μείνουν μόνοι τους με τη σεζόν τους, μέχρι να δώσουν το ΔΕΙΛΟ, ΑΝΑΝΔΡΟ & ΑΘΛΙΟ ανθρωποειδές στη δικαιοσύνη!! pic.twitter.com/zvTtFAOaMT — Voula (@Voula05530362) December 7, 2023

Η απάντηση των ξενοδόχων

Η έκταση που έχει πάρει το θέμα και η εμφάνιση του hashtag CancelArachova, προκάλεσε τελικά την αντίδραση των ξενοδόχων της Αράχωβας , οι οποίοι απάντησαν στις διαδικτυακές κατηγορίες ότι «δεν συγκαλύπτουμε κακουργηματικές πράξεις σε ζωάκια!».

Στην ανακοίνωσή της η πρόεδρος Ξενοδόχων και Ενοικιαζομένων Δωματίων Αράχωβας κάνει λόγο για μια «αποτρόπαια πράξη» που δεν έχει καμία σχέση με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της περιοχής» και για αυτό «δεν είναι δυνατόν να δικάζεται μια ολόκληρη κοινωνία στο διαδίκτυο»

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα μηνύματα μίσους και ιδεοληψίας από φιλοζωικές ομάδες που προτρέπουν τους επισκέπτες της Αράχωβας να μην ξανάρθουν, λόγω του ότι βασανίστηκε από έναν ή περισσότερους ανθρώπους στην Αράχωβα και αργότερα κατέληξε, το υπέροχο σκυλάκι με όνομα - Όλιβερ, το οποίο ήταν γνωστό σε όλους μας και κυκλοφορούσε στους δρόμους και σοκάκια της Αράχωβας.

Η αποτρόπαια αυτή πράξη ουδεμία σχέση έχει με τους κατοίκους της Αράχωβας και τους επιχειρηματίες του τουρισμού!

Δεν είναι δυνατό να δικάζεται μια ολόκληρη κοινωνία στο διαδίκτυο και και σε κάποιες online εφημερίδες - blog, για έναν ή περισσότερους κακοποιητές τον/τους οποίο/ους εννοείται, ότι αν γνωρίζαμε θα είχαμε συνεισφέρει στη άμεση σύλληψή του/ς. Δεν συγκαλύπτουμε κακουργηματικές πράξεις σε ζωάκια!!!!

Με τη λογική αυτή μην ξαναπάμε στην Σαλαμίνα διότι έγινε ανθρωποκτονία!

Επίσης όλα αυτά τα χρόνια είμαστε αποδέκτες εκατοντάδων παρατειμένων σκυλιών από τους ζωόφιλους επισκέπτες της Αράχωβας, τα οποία φροντίζουμε με συμμετοχή του Δήμου και των κατοίκων!

Όλοι οι κάτοικοι της Αράχωβας τάσσονται κατά αυτού του περιστατικού και όλοι μας επιθυμούμε να βρεθεί ο δράστης άμεσα ο/οι δράστης/ες και να λάμψει η αλήθεια!

Με εκτίμηση

Καλούσα Ναυπακτίτου

Πρόεδρος Ξενοδόχων και

Ενοικιαζομένων Δωματίων Αράχωβας»

