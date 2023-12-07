Λογαριασμός
Επίθεση κουκουλοφόρων με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στο ΑΠΘ

Οι δράστες έκαναν καταδρομική επίθεση στα ΜΑΤ στις 12 το μεσημέρι

επίθεση κουκουλοφόρων σε ΜΑΤ

Επίθεση με βόμβες μολότοφ από ομάδα 20 κουκουλοφόρων δέχθηκε η στατική διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Αγίου Δημητρίου, κοντά στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι δράστες έκαναν καταδρομική επίθεση στα ΜΑΤ στις 12 το μεσημέρι και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή προς την περιοχή Ευαγγελίστρια. Οι άνδρες των ΜΑΤ απώθησαν τους κουκουλοφόρους με χρήση χημικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, οι κουκουλοφόροι βγήκαν από το κτίριο της Γεωπονικής Σχολής, ενώ μία δεύτερη ομάδα από το κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών και στη συνέχεια έριξαν τις μολότοφ προς το μέρος των αστυνομικών δυνάμεων, που φρουρούν την υπό κατασκευή βιβλιοθήκη στην πρώην κατάληψη “Στέκι στο Βιολογικό”.

Πηγή: thestival.gr

