Στην αυριανή επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα αναφέρεται σε ανάλυσή του το Associated Press, με το ειδησεογραφικό πρακτορείο να επισημαίνει ότι οι δύο χώρες επιχειρούν να βάλουν τις σχέσεις τους σε έναν πιο εποικοδομητικό δρόμο.

Κατά την επίσκεψη Ερντογάν μια σειρά συμφωνιών συνεργασίας θα υπογραφούν ανάμεσα στις δύο χώρες ως μέρος της «θετικής ατζέντας», με στόχο την παράκαμψη μακροχρόνιων και συχνά ασταθών διαφωνιών, εξηγεί το άρθρο.

Μετά από χρόνια έντασης και τον διαφαινόμενο κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ επιδιώκουν να ξαναχτίσουν την εμπιστοσύνη και να στείλουν ένα επίκαιρο μήνυμα συνεργασίας στην ταραγμένη ανατολική Μεσόγειο, γράφει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Γιατί γίνονται τώρα οι συζητήσεις;

Ο Ερντογάν και ο Μητσοτάκης, που επανεκλέγησαν και οι δύο φέτος, επικεντρώνονται και οι δύο αντίστοιχα στην οικονομία, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε ανάπτυξη μετά από μια δεκαετία χρηματοπιστωτικής αναταραχής και την Τουρκία να μάχεται με τον πληθωρισμό και τις ασταθείς διεθνείς επενδύσεις.

«Φυσικά, έχουμε διαφορές απόψεων και υπάρχουν βαθιά ζητήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν αμέσως. Υπάρχουν όμως κεφάλαια που μπορούν να λυθούν άμεσα και μπορούν να διευρύνουν τη βάση για συνεργασία», είπε ο Ερντογάν. «Θα πάμε στην Αθήνα με προσέγγιση win-win».

Επίσης, η βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα, συνεχίζει το άρθρο, θα βοηθήσουν την Τουρκία στον κατευνασμό των τεταμένων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και άλλους δυτικούς συμμάχους.

Η συμφωνία ξεκινάει με τη μετανάστευση

Η αποκατάσταση των σχέσεων με την ΕΕ θα εξαρτηθεί, ωστόσο, από το αν η Τουρκία θα βοηθήσει την Ευρώπη να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση.

Δέκα μέλη του υπουργικού συμβουλίου Μητσοτάκη θα παραστούν στις διμερείς συναντήσεις, τα περισσότερα από τα οποία εείναι επιφορτισμένα με την υπογραφή διακηρύξεων και συμφωνιών συνεργασίας με τους Τούρκους ομολόγους τους.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται μια συμφωνία για τη μετανάστευση, η διαχείριση της οποίας βασίζεται στις γραμμές επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών ακτοφυλακής των δύο χωρών, που δραστηριοποιούνται στα ύδατα μεταξύ της τουρκικής ηπειρωτικής χώρας και των κοντινών ελληνικών νησιών που αποτελούν ευνοϊκές διαδρομές για παράνομη μετανάστευση στην ΕΕ.

Το ζήτημα παραμένει πολιτική προτεραιότητα στην Ευρώπη, καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές τον Ιούνιο χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις για το άσυλο. Η Τουρκία θέλει να χαλαρώσει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τους πολίτες της στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιθυμούν να κάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά, και η Αθήνα έχει υποσχεθεί να βοηθήσει.

Η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα υποδοχής προσφύγων στον κόσμο, με περίπου 4 εκατομμύρια.

Για μία ημέρα στην Αθήνα

Ο Ερντογάν έχει ασκήσει σκληρή κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση για τον πόλεμο στη Γάζα, σε αντίθεση με τον Μητσοτάκη, ο οποίος έχει επανειλημμένα τονίσει τη φιλία της Ελλάδας με το Ισραήλ, αναφέρει το Associated Press, ως μία από τις διαφορές ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Ωστόσο, το ταξίδι του Τούρκου προέδρου την Πέμπτη - αναμένεται να διαρκέσει μόνο κάποιες ώρες και το πρόγραμμα θα είναι σφιχτό. Και οι Έλληνες αξιωματούχοι από την πλευρά τους έχουν ήδη αναγνωρίσει σημάδια βελτίωσης της συνεργασίας.

Ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης, Δημήτρης Καιρίδης, δήλωσε αργά την Τετάρτη ότι ο αριθμός των μεταναστών που φτάνουν παράνομα στα ελληνικά νησιά μειώθηκε κατά περίπου 60% τους τελευταίους δύο μήνες χάρη σε μεγάλο βαθμό στον καλύτερο συντονισμό με την ακτοφυλακή της Τουρκίας.

«Υπήρξε μια εποχή που οι τουρκικές αρχές δεν αντιδρούσαν και άφηναν τα σκάφη να περάσουν. Τώρα η συνεργασία είναι πολύ καλύτερη», είπε ο Καιρίδης στην κρατική τηλεόραση.

«Πρόκειται για μια επίσκεψη εργασίας του Ερντογάν και ελπίζω ότι με την πάροδο του χρόνου, θα χάσουν τον εξαιρετικό χαρακτήρα τους και θα γίνουν απλώς μια συνηθισμένη ανταλλαγή μεταξύ δύο ηγετών», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.