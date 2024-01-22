Τα κίνητρα της δολοφονίας του 43χρονου στη Χαλκίδα από την 39χρονη μητέρα δύο παιδιών αναζητά η αστυνομία.

Η δράστιδα δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τους λόγους που την έκαναν να τον σκοτώσει με δεκάδες πισώπλατες μαχαιριές τον φίλο του συζύγου της, εκτός του ότι πριν από 15 χρόνια υπήρξε μεταξύ τους ένα δραματικό γεγονός.

Η 39χρονη γυναίκα αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη.

Μιλώντας ωστόσο στο STAR, ο πατέρας της 39χρονης ισχυρίστηκε ότι το θύμα στο παρελθόν είχε βιάσει την κόρη του και πως το τελευταίο διάστημα ο 43χρονος διέδιδε ανυπόστατες φήμες ότι έχουν ερωτικές σχέσεις.

Μάλιστα, αυτό είχε οδηγήσει τον σύζυγο της γυναίκας -και φίλο του θύματος- να είναι βίαιος απέναντί της.

«Ψάξαμε να βρούμε το πρόβλημα και μας ομολόγησε ότι πριν τον γάμο της είχε πέσει θύμα βιασμού από το θύμα, μια βραδιά σε ένα γλέντι. Δεν το είχε πει σε κανέναν, δεν το είχε καταγγείλει. Μας είπε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια το θύμα διέδιδε στο χωριό ότι είχαν ερωτικές σχέσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να επηρεαστεί ο γαμπρός μας και να αντιδρά βίαια. Την είχαμε δει με σημάδια στο μάτι», δήλωσε ο πατέρας της 39χρονης.

Ο ίδιος επέμεινε ότι η κόρη του αγαπούσε τον σύζυγό της, όπως κι εκείνος και ότι δεν είχε δείξει ότι μπορεί να κάνει μια τόσο αποτρόπαια πράξη.

Ωστόσο, ο δικηγόρος της οικογένειας του 43χρονου, μιλώντας στο evima.gr διέψευσε ότι συνέβη κάτι τέτοιο. «Πότε δεν έγινε κάτι τέτοιο. Φυσικά και δεν υπήρχε βιασμός», τόνισε ο δικηγόρος του θύματος.

Αντίθετα επέμεινε πως η 39χρονη είχε εμμονή με το θύμα και του είχε στείλει απειλητικό μήνυμα στο οποίο έγραφε: «Αν δε σε έχω εγώ, δε θα σε έχει καμία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.