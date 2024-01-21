Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη ζήτησε και έλαβε η 39χρονη γυναίκα που το πρωί του Σαββάτου επιτέθηκε και σκότωσε με δύο μαχαίρια έναν 43χρονο άνδρα στη Χαλκίδα.

«Δυστυχώς, πρόκειται για ένα πολύ καλά σχεδιασμένο και εκτελεσμένο έγκλημα. Η δράστης είχε παρακολουθήσει το θύμα, ήξερε τι ώρα φεύγει για να πάει στη δουλειά του, τον περίμενε έξω από το σπίτι του και τον χτύπησε με δύο μαχαίρια που είχε φέρει μαζί της από το χωριό που απέχει περίπου 20 χλμ από τη Χαλκίδα», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο Θανάσης Τάρτης, δικηγόρος της οικογένειας του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έπεσε νεκρός το πρωί του Σαββάτου έξω από το σπίτι του στη Χαλκίδα, δεχόμενος θανατηφόρα χτυπήματα με μαχαίρι από μία 39χρονη γυναίκα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Το θύμα δεν μπόρεσε να γλιτώσει τη ζωή του παρ' ότι το 2021 είχε έρθει στο γραφείο μου προσπαθώντας να βρει μία λύση στις ερωτικές πιέσεις που δεχόταν από τη συγκεκριμένη κυρία, τις οποίες αρνιόταν από την πρώτη στιγμή, έχοντας ενημερώσει ο ίδιος τη σύζυγό του. Μετά, από συμβουλές δικές μου, ενημέρωσε και τον σύζυγο της, με τον οποίο ήταν στενοί φίλοι», τόνισε ο κ. Τάρτης.

«Φαίνεται ότι η εμμονή που είχε αποκτήσει η δράστης με το θύμα την οδήγησε σε αυτή την πράξη. Το 2021 τον είχε απειλήσει ότι αν δεν τον έχει αυτή δεν θα τον έχει καμία. Το θύμα είχε μετακομίσει στη Χαλκίδα σε μία προσπάθεια να αποφύγει και τις πιέσεις από τη δική της πλευρά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ.Τάρτη, η σύζυγος του θύματος είναι "διαλυμένη". «Ήξερε αυτές τις παρενοχλήσεις, δεν περίμενε ποτέ να φτάσει σε αυτό το σημείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δικηγόρος 39χρονης: «Ο σύζυγός της με κάλεσε να την εκπροσωπήσω, είναι σοκαρισμένος και ο ίδιος»

«Είναι σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία, όπως και η οικογένειά της. Ο σύζυγός της (39χρονης) με κάλεσε να την εκπροσωπήσω, είναι σοκαρισμένος και ο ίδιος. Είναι μία οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά. Η ίδια είναι σε μία κατάσταση σοκ, προσπαθεί να βάλει τη σκέψη της σε μία σειρά. Δεν έχει πει τα κίνητρα της και τον σκοπό της. Θα ζητήσουμε μία προθεσμία σήμερα για να μπορέσω να ενημερωθώ από τη φερόμενη δράστιδα», είπε από την πλευρά του ο κ. Θεμιστοκλής Κωντσιλίδης, δικηγόρος της 39χρονης.

«Παρενοχλούσε τον άντρα μου, αλλά δεν περίμενα να φτάσει ως εκεί, είπε η σύζυγος του 43χρονου»

«Είμαι συντετριμμένη, ήξερα πως αυτή η γυναίκα παρενοχλούσε στο παρελθόν τον άντρα μου. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο», δήλωσε μέσω του δικηγόρου της η σύζυγος του 43χρονου άντρα που δέχθηκε σήμερα στη Χαλκίδα τη φονική επίθεση με μαχαίρι από μία 39χρονη γυναίκα.

Το 43χρονο θύμα

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Skai.gr αυτόπτης μάρτυρας στο στυγερό έγκλημα ήταν η σύζυγος του θύματος η οποία άκουσε φωνές, βγήκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και είδε την δραστιδα να σκοτώνει με μαχαίρι τον σύζυγο της. Αμέσως παρά το σοκ που υπέστη τηλεφώνησε στο 100 οπου ανέφερε «Μια γυναίκα σκοτώνει τον άντρα μου».

Στο σημείο άμεσα έφτασαν μοτοσυκλετιστές της ΔΙΑΣ οπου εντόπισαν στη μέση του δρόμου αιμόφυρτο τον 43χρονο. Ο άντρας έφερε μαχαιριές στην αριστερή ωμοπλάτη ενω είχε αίματα σε όλο το σώμα.

Στο σημείο κλήθηκε σταθμός του ΕΚΑΒ, ο ιατρός του οποίου διαπίστωσε τον θάνατο του.

Πλησίον του πτώματος, βρέθηκε γυναίκα έχουσα στα ενδύματα της αίματα, η οποία προσήχθη στο Τ.Α. Χαλκίδας και εξετάζεται σχετικά ως ύποπτη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 43χρονος ήταν ξυλουργός στο επάγγελμα και έφευγε κάθε μέρα νωρίς για να πάει στη δουλειά του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08.00 το πρωί σε κεντρική οδό της Χαλκίδας κοντά στο 4ο Γυμνάσιο.

Τον 43χρονο πλησίασε στη μέση του δρόμου η 39χρονη γυναίκα όπου και διαπληκτίστηκαν έντονα στη μέση του δρόμου. Τότε επάνω στον καυγά, φέρεται να έβγαλε ένα μαχαίρι και επέφερε πολλές μαχαιριές στο στήθος του 43χρονου που ήταν μοιραίες.

Από τις Αρχές διερευνώνται τα κίνητρα του εγκλήματος, ενώ στελέχη της Ασφάλειας βρίσκονται στο σημείο για την συλλογή στοιχείων.

