Ρεπορτάζ, Δημήτρης Κολιομιχάλης
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους σήμερα Δευτέρα με μεγάλες καθυστερήσεις να σημειώνονται σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας.
Αναλυτικά:
- στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού (κυρίως στο ανοδικό)
- στα δύο ρεύματα της λεωφόρους Κηφισσίας ανάμεσα στο Ψυχικό και την Πανόρμου
- στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από τον Χολαργό προς τους Αμπελοκήπους
- στον ανοδικό άξονα Αρδηττού – Β. Κωνσταντίνου
- στην κατηφόρα της Κατεχάκη - Κανελλοπούλου προς την Μεσογείων
- στην παραλιακή προς τον πειραιά από το Ελληνικό προς το παλαιό Φάληρο
