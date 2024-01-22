Λογαριασμός
Πολύ αυξημένη κίνηση σε όλους τους δρόμους του λεκανοπεδίου

 Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται σε αρκετούς δρόμους 

UPDATE: 09:49
Κίνηση

Ρεπορτάζ, Δημήτρης Κολιομιχάλης

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους σήμερα Δευτέρα με μεγάλες καθυστερήσεις να σημειώνονται σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας.

Αναλυτικά: 

  • στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού (κυρίως στο ανοδικό)
  • στα δύο ρεύματα της λεωφόρους Κηφισσίας ανάμεσα στο Ψυχικό και την Πανόρμου
  • στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από τον Χολαργό προς τους Αμπελοκήπους
  • στον ανοδικό άξονα Αρδηττού – Β. Κωνσταντίνου
  • στην κατηφόρα της Κατεχάκη - Κανελλοπούλου προς την Μεσογείων
  • στην παραλιακή προς τον πειραιά από το Ελληνικό προς το παλαιό Φάληρο  
