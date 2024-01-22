Ρεπορτάζ, Δημήτρης Κολιομιχάλης

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους σήμερα Δευτέρα με μεγάλες καθυστερήσεις να σημειώνονται σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας.

Αναλυτικά:

στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού (κυρίως στο ανοδικό)

στα δύο ρεύματα της λεωφόρους Κηφισσίας ανάμεσα στο Ψυχικό και την Πανόρμου

στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από τον Χολαργό προς τους Αμπελοκήπους

στον ανοδικό άξονα Αρδηττού – Β. Κωνσταντίνου

στην κατηφόρα της Κατεχάκη - Κανελλοπούλου προς την Μεσογείων

στην παραλιακή προς τον πειραιά από το Ελληνικό προς το παλαιό Φάληρο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.