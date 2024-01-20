Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Συγκλονίζουν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το έγκλημα στη Χαλκίδα οπου ένας 43χρονος αντρας δολοφονήθηκε άγρια στη μέση του δρόμου από γυναίκα.

Το 43χρονο θύμα

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Skai.gr αυτόπτης μάρτυρας στο στυγερό έγκλημα ήταν η σύζυγος του θύματος η οποία άκουσε φωνές, βγήκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και είδε την δραστιδα να σκοτώνει με μαχαίρι τον σύζυγο της.

Αμέσως παρά το σοκ που υπέστη τηλεφώνησε στο 100 οπου ανέφερε «Μια γυναίκα σκοτώνει τον άντρα μου».

Στο σημείο άμεσα έφτασαν μοτοσυκλετιστες της ΔΙΑΣ οπου εντόπισαν στη μέση του δρόμου αιμόφυρτο τον 43χρονο. Ο άντρας έφερε μαχαιριές στην αριστερή ωμοπλάτη ενω είχε αίματα σε όλο το σώμα.

Στο σημείο κλήθηκε σταθμός του ΕΚΑΒ, ο ιατρός του οποίου διαπίστωσε τον θάνατο του.

Πλησίον του πτώματος, βρέθηκε γυναίκα έχουσα στα ενδύματα της αίματα, η οποία προσήχθη στο Τ.Α. Χαλκίδας και εξετάζεται σχετικά ως ύποπτη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 43χρονος ήταν ξυλουργός στο επάγγελμα και έφευγε κάθε μέρα νωρίς για να πάει στη δουλειά του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08.00 το πρωί σε κεντρική οδό της Χαλκίδας κοντά στο 4ο Γυμνάσιο.

Τον 43χρονο πλησίασε στη μέση του δρόμου η 39χρονη γυναίκα όπου και διαπληκτίστηκαν έντονα στη μέση του δρόμου. Τότε επάνω στον καυγά, φέρεται να έβγαλε ένα μαχαίρι και επέφερε πολλές μαχαιριές στο στήθος του 43χρονου που ήταν μοιραίες.

Από τις Αρχές διερευνώνται τα κίνητρα του εγκλήματος, ενώ στελέχη της Ασφάλειας βρίσκονται στο σημείο για την συλλογή στοιχείων.

