Αμείλικτη προς τους αστυνομικούς συνεχίζει να είναι η 39χρονη που σκότωσε χθες το πρωί τον 43χρονο άνδρα έξω από το σπίτι του στη Χαλκίδα.

Η 39χρονη γυναίκα που μαχαίρωσε τον 43χρονο στη Χαλκίδα πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου για το άγριο έγκλημα.

Η γυναίκα βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή λίγο μετά τις 10 το πρωί της Κυριακή, για τη στυγερή δολοφονία που έχει συγκλονίσει τη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του evima.gr, η 39χρονη σήμερα το μόνο που ζήτησε από τους αστυνομικούς είναι να δει είναι το σύζυγό της και τα παιδιά της.

Χαλκίδα: «Δεν υπήρχε ερωτική σχέση θύτη – θύματος»

Θύμα και δράστρια γνωρίζονταν από παλιά, με τις πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένειας του 43χρονου, να αναφέρουν πως η 39χρονη φέρεται να παρενοχλούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα το θύμα.

Μάλιστα, ο 43χρονος και η σύζυγός του, που ήταν ενήμερη για τα περιστατικά όχλησης, σκέφτονταν να καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα κατά της 39χρονης.

«Είμαι συντετριμμένη ήξερα ότι αυτή η γυναίκα παρενοχλούσε στο παρελθόν τον άντρα μου, δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο», φέρεται να δήλωσε η σύζυγος του θύματος.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αθανάσιος Τάρτης, απέρριψε τις πληροφορίες περί ερωτικού δεσμού μεταξύ της 39χρονης και του 43χρονου, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «το σίγουρο είναι ένα, ότι δεν υπήρχε ερωτική σχέση θύτη – θύματος».

Η δράστιδα δεν έχει καταθέσει ακόμη, ενώ δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να ισχυριστεί για το έγκλημα. «Είναι σοκαρισμένη. Δεν έχει ομολογήσει την πράξη της. Το μόνο που μου έχει ζητήσει είναι να προστατεύσω τα παιδιά της», είπε ο δικηγόρος της 39χρονης, Θέμης Κοντσιλίδης.

Αύριο, Κυριακή (21/01), μετά τις 10:00 το πρωί, η φερόμενη ως δράστρια θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το χρονικό της δολοφονίας στη Χαλκίδα

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η 39χρονη επιτέθηκε στο θύμα, πισώπλατα και το μαχαίρωσε τέσσερις φορές.

Περαστικοί ακούγοντας τις φωνές του άνδρα, έσπευσαν στο σημείο και ακινητοποίησαν την 39χρονη.

Η γυναίκα συνελήφθη λίγα λεπτά μετά και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη της.

Ο άντρας διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της πόλης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα στις 7:55 από γειτόνισσα. Δύο λεπτά μετά τις 8:00 άνδρες της ομάδας Δίας έφθασαν στο σημείο όπου αντίκρυσαν τον 43χρονο αιμόφυρτο και την 39χρονη δίπλα στη σορό, έχοντας αίμα στα ρούχα της.

Δίπλα στο σταθμευμένο αυτοκίνητο του θύματος, έξω από την πόρτα του οδηγού, βρέθηκε και δεύτερο μαχαίρι με κηλίδες αίματος.

Πηγή: evima.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.