Χαλκίδα: Προφυλακίστηκε η 39χρονη για την δολοφονία του 43χρονου

Προφυλακιστέα κρίθηκε, μετά τη μαραθώνια απολογία της η 39χρονη η οποία κατηγορείται πως σκότωσε τον 43χρονο ξυλουργό έξω από το σπίτι του το Σάββατο το πρωί στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης της κατηγορούμενης, από τον ανακριτή.

Μαραθώνια υπήρξε η απολογία της 39χρονης στον ανακριτή που ξεκίνησε σήμερα το πρωί στις δέκα και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.

Η ίδια δήλωσε μετανιωμένη για την πράξη της και ζητά συγνώμη από την οικογένεια του εκλιπόντα.

Η ίδια εξήγησε στον ανακριτή πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το θύμα, η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε πως ακόμα και την ώρα που ξεκίνησε από το χωρίο της για να έρθει στη Χαλκίδα, δεν είχε τέτοιο σκοπό.

Οι δικηγόροι της δήλωσαν πως ακούγονται διάφορα για εκείνη τα οποία δεν είναι αναληθή, όπως το ότι ενοχλούσε τον 43χρονο με μηνύματα και απειλές. «Αυτά δεν ισχύουν και δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο που τα αποδεικνύει», είπε χαρακτηριστικά στο evima.gr, ο δικηγόρος της Δημήτρης Ανδρέου.

«Να τονίσω πως η Ασφαλεια Χαλκίδας έχει στα χέρια της τα κινητά τηλέφωνα του θύματος και της ιδίας και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο», συμπλήρωσε ο δικηγόρος της.

