Λίγο μετά τις 10 π.μ. το πρωί έφτασε στα δικαστήρια της Χαλκίδας η δράστις που σκότωσε τον 43χρονο μπροστά στα μάτια της γυναίκας του κάτω από το σπίτι τους.

Η ίδια, παραμένει «σφίγγα» και δεν έχει βγάλει λέξη στα κρατητήρια στη Χαλκίδα όπου και βρίσκεται από τη σύλληψή της κι έπειτα.

Μέχρι σήμερα δεν έχει αποκαλύψει γιατί μαχαίρωσε τον ξυλουργό μέχρι θανάτου, λέγοντας πως θα τα αποκαλύψει στον ανακριτή, κάνοντας λόγο για κάτι σοβαρό που δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/1) η 39χρονη έφυγε από το σπίτι της στα Λουκίσια Χαλκίδας, διένυσε μια απόσταση 20 χιλιομέτρων μέχρι το σπίτι του 43χρονου στο κέντρο της πόλης και του έστησε καρτέρι στο σημείο όπου εκείνος συνήθιζε να παρκάρει το αυτοκίνητό του.

Η 39χρονη μόλις τον είδε του επιτέθηκε πισώπλατα, μαχαιρώνοντάς τον μέχρι θανάτου, με πολλαπλές μαχαιριές σε όλο του το σώμα.

Μάρτυρας – κλειδί, πάντως, φαίνεται πως θα είναι ο σύζυγος της 39χρονης καθώς ήταν παιδικός φίλος του θύματος.

Φαίνεται πως οι δύο οικογένειες είχαν επαφές, καθώς υπάρχουν και βίντεο από τον γάμο του 43χρονου όπου η 39χρονη και ο σύζυγός της ήταν ανάμεσα σε αυτούς που χόρευαν με το ζευγάρι και έδειχναν να είναι αρκετά «κοντά».

Χθες, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος Θανάσης Τάρτης δήλωσε αποκλειστικά στο Evima.gr, πως θα κληθεί να καταθέσει ένας στενός συνεργάτης του θύματος, ο οποίος φέρεται πως θα είναι ο μάρτυρας «κλειδί» στην υπόθεση, καθώς ήταν στενός συνεργάτης του θύματος και βρισκόταν πάρα πολλές ώρες την ημέρα μαζί του.

