Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Τον τρόμο έζησε υπάλληλος ψιλικατζίδικου στην Θεσσαλονίκη όταν ληστής με την απειλή μαχαιριού μπήκε και αφαίρεσε όλες του τις εισπράξεις.

Το περιστατικό έγινε εχτές λίγο μετά τις 10:30 το βράδυ στην περιοχή των Πεύκων, ενώ στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο δράστης ο οποίος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και το μαχαίρι παρατεταμένο, να μπαίνει και να αιφνιδιάζει τον υπάλληλο ο οποίος σηκώνει τα χέρια και δεν αντιστέκεται.

Κατόπιν αρπάζει τις εισπράξεις από την ταμειακή μηχανή και εξαφανίζεται.

Σύμφωνα με την κατάθεση του υπαλλήλου στους αστυνομικούς η λεία του θρασύτατου ληστή ανέρχεται σε 750 ευρώ.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και σύλληψη του.

Πηγή: skai.gr

