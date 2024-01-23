Η 39χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 43χρονο στη Χαλκίδα ετοιμάζει την απολογία της, ενώ οι αρχές ψάχνουν απαντήσεις στο κινητό της.

Aύριο θα βρεθεί ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Η υπόθεση περιπλέκεται, μετά τους ισχυρισμούς των γονιών της κατηγορούμενης πως το θύμα φέρεται να είχε βιάσει την 39χρονη, ισχυρισμούς τους οποίους όμως η ίδια φαίνεται πως διέψευσε μέσω του δικηγόρου της.

Ο αδελφός του νεκρού επίσης διαψεύδει τα πάντα.

Οπως επισημαίνει το evima.gr, αναπάντητο παραμένει το κίνητρο της δολοφονίας του 43χρονου στη Χαλκίδα, με τις αρχές να αναζητούν τι ήταν αυτό που όπλισε το χέρι της 39χρονης.

Η αστυνομία «ξεσκονίζει» τα κινητά, ώστε να διαπιστώσει τι μηνύματα έχουν ανταλλάξει θύμα και κατηγορούμενη και εάν υπήρξε κάτι τόσο σοβαρό που μπορεί να προκαλέσει τέτοια έκρηξη.

Μάρτυρας κλειδί ο σύζυγος της 39χρονης

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι μάρτυρας «κλειδί» είναι ο σύζυγός της, ο οποίος από την πρώτη στιγμή – όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες – γνώριζε τη σχέση, όποια και εάν ήταν αυτή, του θύματος και της δράστιδος.

Πέρα από αυτά που θα καταθέσει, θα ελεγχθεί και το δικό του κινητό, καθώς ο πατέρας της κατηγορούμενης ανέφερε ότι υπήρχε μια τεταμένη σχέση μεταξύ τους.

Εισαγγελέας και ανακριτής θα επιχειρήσουν την Τετάρτη που απολογείται η 39χρονη να μάθουν το κίνητρό της, καθώς και η ίδια είχε πει στους αστυνομικούς πως ό,τι έχει να πει θα το πει στον ανακριτή.

