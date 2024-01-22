Διαψεύδει μέσω δηλώσεών της η 39χρονη που δολοφόνησε τον 43χρονο στην Χαλκίδα ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από το θύμα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε: «Oι γονείς μου παρανόησαν αυτά που τους είπα. Ποτέ δεν μίλησα για βιασμό, τους μίλησα απλά για ένα σημαντικό περιστατικό που συνέβη πριν 15 χρόνια χωρίς να τους πω λεπτομέρειες και οι γονείς μου κατάλαβαν εσφαλμένα για βιασμό.

Μόλις έμαθα τι είπαν δημόσια, αμέσως ζήτησα να τους δω κατ' ιδίαν. Ήρθαν εδώ όπου κρατούμαι και τους εξήγησα, ότι ήταν κάτι που συνέβη πριν χρόνια, το οποίο για μένα ήταν τόσο σοβαρό που δεν κατάφερα να το ξεπεράσω ποτέ. Τα υπόλοιπα θα τα πω μόνο στον Ανακριτή».

Νωρίτερα και ο δικηγόρος της 39χρονης διέψευσε τα περί βιασμού λέγοντας πως πρόκειται για μια «σκληρή λέξη» και διευκρίνισε πως είχε προηγηθεί κάποιο επεισόδιο μεταξύ τους πριν από 15 χρόνια.

Υπενθυμίζεται πως η 39χρονη αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

