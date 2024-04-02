Κανένας από τους πέντε κατηγορούμενους για τη σύμβαση 717 που απολογήθηκαν στην Ευρωπαία Ελληνίδα ανακρίτρια, δεν έχει καταβάλει την εγγύηση που του επιβλήθηκε, σύμφωνα με δήλωση του συνηγόρου υπεράσπισης στην υπόθεση Θρασύβουλου Κονταξή.

Σύμφωνα με τον συνήγορο,που εκπροσωπεί κατηγορουμένη στην οποία επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 600 χιλιάδων ευρώ, "η ευρωπαϊκή εισαγγελία ασκεί πολιτική" . Ο κ. Κονταξής προανήγγειλε ότι θα προσφύγει στην Ανακρίτρια ζητώντας την εξαφάνιση της εγγύησης καθώς το ποσό που επιβλήθηκε " είναι ένα ποσό που δεν διαθέτει".

Διευκρίνισε δε, ότι αν απορριφθεί το αίτημα από την δικαστική λειτουργό, η κατηγορουμένη θα προσφύγει στο δικαστικό συμβούλιο.

Παράλληλα ο συνήγορος είπε πως έχει κατατεθεί αγωγή σε βάρος του αρχηγού της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου με αντικείμενο δηλώσεις του στη Βουλή για τους εμπλεκόμενους στη σύμβαση 717.

Ο κ. Κονταξής αναφέρει στη δήλωση του προς δημοσιογράφους:

«Η Ελληνική Δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών, παρά τα όποια προβλήματα της, κινήθηκε ταχύτατα, διακριτικά και αποτελεσματικά. Δεν ισχύει το αυτό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία, κατά την άποψη μας, στην ουσία ασκεί πολιτική, (με εργαλειοποίηση του νόμου, θέση για την οποία θα λάβει, σύντομα, όλες τις νόμιμες απαντήσεις ενώπιον πάσης αρμοδίας Αρχής, του Συμβουλίου της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένου).

Για τους αυτούς ακριβώς λόγους εκδόθηκε η χθεσινή -1 Απριλίου 2024- ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία είναι καταπέλτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Πλείστοι όσοι, λοιπόν, (κόμματα, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, θεσμικοί φορείς, «επαναστάτες του καναπέ και του Fb»), επικαλούμενοι τα θύματα και την τραγικότητα της απώλειας τους, επιχειρούν να εκμεταλλευθούν – ο καθένας για ίδιο όφελος- το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, (τμήμα της οποίας, δυστυχώς, «διψά για αίμα»).

Στα πλαίσια αυτά κύριος ονόματι Κ. Βελόπουλος, δημοσιογράφος, βουλευτής και πρόεδρος κόμματος, (ομιλών στο Κοινοβούλιο περί «γλεντιού που αρχίζει»…), παρενέβη στο έργο της Ελληνικής Δικαιοσύνης, διαδίδοντας ψεύδη, που διασύρουν υπολήψεις κατηγορουμένων, με προφανή κίνδυνο ανεπίγνωστου εγκλωβισμού της Δικαιοσύνης, κατά παραβίαση κάθε έννοιας του τεκμηρίου αθωότητας.

Ως εκ τούτου κατατέθηκε σε βάρος του αγωγή προσβολής προσωπικότητας αλλά και αγωγή παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας από δημόσιο λειτουργό. Ανάλογες αγωγές αλλά και εγκλήσεις θα υποστεί, άμεσα, όποιος διαρρέει και διαστρέφει τμήματα της δικογραφίας, όποιος προσδοκά πολιτικά ή άλλου είδους οφέλη και παρεμβαίνει αθέμιτα στο έργο της Δικαιοσύνης και εκβιάζει δικαστικές κρίσεις.».

Πηγή: skai.gr

