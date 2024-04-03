Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη στην Αθήνα γνωστός τραγουδιστής για ενδοοικογενειακή βία

Ο τραγουδιστής συνελήφθη ύστερα από καταγγελία της συζύγου του 

τραγουδιστής

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός 

Χειροπέδες σε πολύ γνωστό τραγουδιστή φόρεσαν αστυνομικοί του ΑΤ Παντελεήμονα καθώς σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, έγινε καταγγελία από τη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή βία.

Η σύλληψη του 69χρονου τραγουδιστή έγινε χθες τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ο τραγουδιστής φέρεται να έπιασε από τον λαιμό την 47χρονη σύζυγό του και να την απείλησε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τραγουδιστής σύλληψη ενδοοικογενειακή βία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark