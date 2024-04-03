Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε πολύ γνωστό τραγουδιστή φόρεσαν αστυνομικοί του ΑΤ Παντελεήμονα καθώς σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, έγινε καταγγελία από τη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή βία.

Η σύλληψη του 69χρονου τραγουδιστή έγινε χθες τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ο τραγουδιστής φέρεται να έπιασε από τον λαιμό την 47χρονη σύζυγό του και να την απείλησε.

Πηγή: skai.gr

