ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 21 Μαΐου

Την πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ στη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2024.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το διεκδικητικό πλαίσιο είναι το εξής:

«Οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν στοιχειωδώς η ακρίβεια και ο πληθωρισμός.

Επαναφορά των Δώρων.

Συλλογικές συμβάσεις για τους μισθούς.

Κατάργηση του μισθολογικού παγώματος της διετίας 2016–2017.

Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας.

Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ.

Αύξηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.

Άμεση στελέχωση με μόνιμους υπαλλήλους όλων των κρίσιμων δημόσιων φορέων (υγείας, παιδείας, κοινωνικών υπηρεσιών, ασφάλισης κ.ά.) και αναβάθμιση όλων των αναγκαίων υποδομών».

Παράλληλα, το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να πραγματοποιηθούν, το επόμενο διάστημα, συσκέψεις και Γενικές Συνελεύσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο αφενός μεν την ενημέρωση των συναδέλφων αφετέρου δε την καλύτερη οργάνωση της απεργιακής κινητοποίησης.

Επίσης, το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε τα ακόλουθα:

«Απεργιακή κινητοποίηση την ημέρα της εργατικής Πρωτομαγιάς (1η Μαΐου 2024).

Τη στήριξη των κινητοποιήσεων των υγειονομικών (ΠΟΕΔΗΝ–ΟΕΝΓΕ) στις 16 Μαΐου 2024.

Τη στήριξη των κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα με την απεργία–αποχή από την αξιολόγηση.

Τη στήριξη του απολυμένου συνδικαλιστή, Δ. Αντωνίου, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 5 Απριλίου στο ΕΚΠΑ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

