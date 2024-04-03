Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει προανακριτική για τον Σπίρτζη και τον Παππά

Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια της 28χρονης που δολοφονήθηκε χθες τη νύχτα στους Αγίους Αναρύρους έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα, επισημαίνοντας ότι θα γίνει έρευνα για την αντίδραση των αστυνομικών του τμήματος. Απαντώντας στη συνέντευξη του Στέφανου Κασσελάκη στον ΣΚΑΪ και τη Σία Κοσιώνη ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπονται και δεν θα γίνουν πρόωρες εθνικές εκλογές. Αναφερόμενος επίσης στην τραγωδία των Τεμπών κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει προανακριτική για τον Χρήστο Σπίρτζη, αλλά και τον Νίκο Παππά για το Μάτι.

«Να μην κάνουμε ένα περιστατικό σημαία»

«Συλλυπητήρια στην οικογένεια της νέας αυτής κοπέλας. Είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει συμβεί, δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Έχουμε μια δολοφονία σχεδόν έξω από Αστυνομικό Τμήμα. Θα γίνει η αναγκαία έρευνα για να διερευνηθεί αν έχουν τηρηθεί τα πρωτόκολλα και οι κανονισμοί».

Το να παίρνουμε, σημείωσε πάντως ο υπουργός Υγείας ένα περιστατικό και να το κάνουμε σημαία για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα νομίζω ότι δεν είναι σωστό. «Πόσες έχετε ακούσει την είδηση ένας αστυνομικός να έχει σώσει μια ανθρωπινή ζωή εκτός υπηρεσίας; Δεν έχουμε και αυτά τα φαινόμενα στην κοινωνία μας, δεν είναι όλα διαλυμένα ούτε όλα μαύρα. Κοινωνία χωρίς έγκλημα δεν υπάρχει. Χθες σκοτώθηκαν 2 παιδάκια σε ένα σχολείο στη Φινλανδία, την πιο ασφαλή χώρα του κόσμου. Η ΕΛΑΣ έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στην πάταξη του εγκλήματος».

Επέμεινε ότι αστυνομικοί που υπηρετούν υψηλά πρόσωπα γύρισαν στην ενεργό δράση. «Έχουν πάρει και από τη δική μου τη φρουρά. Από τον πρωθυπουργό έχουν πάρει φρουρά. Αυτή τη στιγμή έχουμε τους λιγότερους στα επίσημα λεγόμενα πρόσωπα από οποιαδήποτε άλλη περίοδο».

«Επί ΝΔ αυστηρότερος ο ποινικός κώδικας»

«Ο κ. Κασσελάκης μας κατηγορεί, και μάλιστα κάνουν και πρόταση νόμου για τον όρο ‘’γυναικοκτονία’’. Γνωρίζετε ότι με τον ποινικό κώδικα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση της ανθρωποκτονίας τα ισόβια είχαν γίνει ισόβια ή 15 χρόνια και με τις ευνοϊκές διατάξεις να έβγαινες έξω στα πέντε; Η ΝΔ άλλαξε τον ΠΔ και τον έκανε ισόβια σκέτο, είναι πολύ πιο αυστηρός από ό,τι στο παρελθόν. Είναι και πιο αυστηρή η ΕΛΑΣ απ’ ό,τι στο παρελθόν, και οι επίσημοι δείκτες λένε ότι είναι και πιο αποτελεσματική». Ελλείψεις, διευκρίνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μπορεί να υπάρχουν, δεν είπαμε ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. «Θέλετε ως κοινωνία να βάλουμε κάμερα στους δρόμους; Ξέρετε ότι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υποχρέωσε το ΥΠΠΟ να γυρίσει τις κάμερες να μην κοιτούν στο δρόμο; Στην Ελλάδα ζούμε στο έξης παράδοξο: αν η αστυνομία δρα ρωτούμε γιατί έδρασε αν δεν δρα γιατί δεν έδρασε. Είμαι υπέρ της πιο αυστηρής αστυνομίας, είμαι πολύ υπέρ των καμερών στους δρόμους».

«Εκλογές στις χώρες γίνονται όταν προβλέπει το Σύνταγμα»

«Εκλογές στις χώρες γίνονται όταν προβλέπει το Σύνταγμα εκάστης χώρας... Στην Ελλάδα το Σύνταγμα προβλέπει κάθε τέσσερα χρόνια, ή αν η κυβέρνηση απολέσει την πλειοψηφία στη Βουλή» δήλωσε εξάλλου ο υπουργός Υγείας απαντώντας στο αίτημα του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ για προκήρυξη νέας εκλογικής αναμέτρησης.

Αν κάναμε εκλογές οποτεδήποτε ένα κόμμα ζητούσε εκλογές, ή όποτε νομίζουμε ότι άλλαζαν τα ποσοστά, τότε θα ήμασταν συνέχεια σε εκλογές είπε. «Η Ελλάδα έκανε διπλές εθνικές εκλογές πριν από μερικούς μήνες και έδωσε εμπιστοσύνη στον κ. Μητσοτάκη που πέρασε από προτάσεις δυσπιστίας. Τέτοιο θέμα (πρόωρων εκλογών) δεν υπάρχει».

Ο κ. Κασσελάκης, πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας, είπε ότι το όριο που βάζει στον εαυτό είναι πάνω από 17%, δηλαδή αποδέχεται απολύτως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει δεύτερο κόμμα, με μικρότερη διαφορά. Είναι δυνατόν να ζητάει εκλογές αυτός που ξέρει ότι θα είναι δεύτερος; Μόνος του το λέει. «Πού ακούστηκε να κάνουμε εκλογές οποτεδήποτε νομίζουμε ότι αλλάζουν τα ποσοστά;» διερωτήθηκε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει πρόταση για τον Σπίρτζη και τον Παππά»

Για τα Τέμπη ανέφερε «τι λέει ο κόσμος, ποια είναι η ποινική κατηγορία που προσάπτει η κοινή γνώμη στον Κώστα Καραμανλή; Λέει ότι αν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717 θα είχαμε τηλεδιοίκηση, επομένως το ανθρώπινο λάθος του σταθμάρχη δεν θα οδηγήσει στο δυστύχημα. Πού φαίνεται η υποκρισία ΣΥΡΙΖΑ; Τι είπε ο εισαγγελέας στη δίκη για το Μάτι, που γίνεται έξι χρόνια μετά την τραγωδία στο Μάτι… 104 νεκροί εκεί. Νεκροί και στο Μάτι, τους ξεχνάμε. Παιδάκια ζωντανά καήκανε στο Μάτι το ξεχνάμε. Τι είπε ο εισαγγελέας; Αν είχε ολοκληρωθεί το 112 δε θα είχε πεθάνει κόσμος… Αν υπάρχει ποινική ευθύνη του Κώστα Καραμανλή διότι αν είχε ολοκληρωθεί η 717 δεν θα είχε γίνει το δυστύχημα των Τεμπών, τότε με απόλυτη αναλογία θα έπρεπε να είχε μπει φυλακή ο Νίκος Παππάς του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ολοκλήρωσε το 112. Άρα αν ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι υπάρχει εδώ ποινική ευθύνη, θα κάνει πρόταση (για σύσταση προανακριτικής επιτροπής) για τον Σπίρτζη και τον Παππά και θα πει να πάνε φυλακή. Όσο δεν το κάνει αυτό, είναι προφανές ότι εργαλειοποιεί (...) Όλα αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απλώς μια χυδαιότητα. Στον ένα χρόνο από τα Τέμπη βάλανε πανό στην Κουμουνδούρου για τους 57 νεκρούς. Μπορεί κανείς να μου δείξει το πανό που έβαλαν για το Μάτι; Για να καταλάβει ο κόσμος πόσο υποκριτές και ψεύτες και έμποροι του ανθρώπινου πόνου είναι. Εμείς που πονάμε στα αλήθεια δεν ξεχωρίζουμε τους νεκρούς, εμείς που πονάμε στα αλήθεια δεν σηκώνουμε πανό για το Μάτι στη ΝΔ.

