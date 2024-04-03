Από σήμερα Τετάρτη 3 Απριλίου έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, στις 15:00 μ.μ., θα υποβάλλονται αιτήσεις για συμμετοχή σε τρία νέα προγράμματα κατάρτισης που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς και θα υλοποιήσουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Θεσσαλονίκης και Λάρισας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής:

«Βασική Εκπαίδευση Βιομηχανικού Εργάτη», συνολικής διάρκειας 230 ωρών, με σκοπό οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν βασικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες σε εργασίες μηχανουργείου, για να μπορούν να κατασκευάζουν-επισκευάζουν διάφορα είδη εξαρτημάτων και να εκτελούν οποιαδήποτε μηχανουργική εργασία, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε, έπειτα από αίτημα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και θα καταρτιστούν 18 άνεργοι, ηλικίας 18-50 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν διά ζώσης σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας (ΕΠΑΣ) Ωραιοκάστρου της ΔΥΠΑ.

«Τεχνίτης Ξύλινων Κατασκευών», συνολικής διάρκειας 180 ωρών, με σκοπό οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν βασικές τεχνικές γνώσεις που αφορούν τις ξύλινες κατασκευές, όπως ανάγνωση σχεδίου, τεχνολογία υλικών, μηχανική κατεργασία ξύλου και προϊόντων του, στατικότητα κατασκευών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία ξύλου. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε, έπειτα από αίτημα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και θα καταρτιστούν 18 άνεργοι, ηλικίας 18-50 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν διά ζώσης σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας (ΕΠΑΣ) Ωραιοκάστρου της ΔΥΠΑ.

«Κοπτική-Ραπτική», συνολικής διάρκειας 250 ωρών, με σκοπό οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν βασικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες στη σχεδίαση και δημιουργία πατρόν λευκών ειδών, να αναγνωρίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές των μηχανών ραφών, να περιγράφουν τις αρχές συσκευασίας και να καθορίζουν τις διαδικασίες παραγωγής. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε, έπειτα από αίτημα του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), ενώ θα καταρτιστούν 15 άνεργοι, ηλικίας 18-60 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί διά ζώσης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης «Μπεττίνα»-Είδη Πλεκτικής ΑΒΕΕ, που εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2,50 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης. Επίσης, θα καλυφθούν με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλη τη διάρκεια της κατάρτισης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στο ΚΕΚ ΔΥΠΑ Θεσσαλονίκης (kek.thes@dypa.gov.gr, Θεσσαλονίκης 73, Ωραιόκαστρο, ΤΚ 57013, 2310699769) και στο ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας (kek.larissa@dypa.gov.gr, Ερμογένους 10, ΤΚ 41447, Λάρισα, 2410564690, 2410564532).

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους και, στη συνέχεια, θα αποσταλεί ενημερωτικό e-mail στους ωφελούμενους σχετικά με την οριστική επιλογή τους στα προγράμματα, καθώς και οδηγίες για τις διαδικασίες εγγραφής και παρακολούθησης των προσφερόμενων θεματικών ενοτήτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα λάβουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης από το ΚΕΚ της ΔΥΠΑ.

