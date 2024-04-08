Της Ιωάννας Μάνδρου

Έφεση για να δικαστεί εκ νέου από το Εφετείο ασκήθηκε για την αθώωση της μητέρας της 12χρονης στον Κολωνό που απαλλάχθηκε πρόσφατα με την ψήφο μόνον των ενόρκων από τη βαριά κατηγορία της μαστροπείας σε βάρος του παιδιού της.

Η έφεση ασκήθηκε γιατί κρίθηκε ότι δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς από τους ενόρκους, διότι οι δικαστές και η εισαγγελέας τάχθηκαν υπέρ της ενοχής της, τα στοιχεία και τα αποδεικτικά της δικογραφίας.

Αντίθετα δεν ασκήθηκε έφεση για την απαλλαγή της μητέρας της 12χρονης για την αθώωση της για την κατηγορία της πορνογραφίας ούτε και για κάποιον άλλο από τους καταδικασθέντες στη φρικτή αυτή υπόθεση κακοποίησης του ανήλικου κοριτσιού.

Η έφεση ασκήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας.

